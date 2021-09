Hofheim. Am Mittwoch, 29. September, steht im katholischen Familienzentrum in Hofheim um 18 Uhr der Vortrag „Deutschlands Leistungsgesellschaft und ihre Kinder – Lernfrust statt Lernlust“ von Annika Olf auf dem Programm. Kinder kommen mit einer Lust zum Lernen und Entdecken auf die Welt. Aber was passiert mit ihnen, wenn Lernen in unserer Gesellschaft mit Leistung und Druck verbunden ist? Wird Lernlust zu Lernfrust? In der Runde wird darüber geredet, in was für einer Welt Kinder heute aufwachsen, über Corona und darüber, was es für Alternativen gibt, damit Kinder den Spaß am Lernen nicht verlieren. Der Eintritt ist frei. Es ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de. fh

