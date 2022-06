Leistungsgerechter Ausgang

Hofheim. Unter den drei Nachwuchsmannschaften des TC Hofheim sorgt weiterhin die gemischte U15 in der Kreisliga A für Furore. Im Spitzenspiel gegen die TG Bobstadt gab es ein leistungsgerechtes 3:3-Unentschieden, womit die Hofheimer Platz eins untermauerten. 6:2 Zähler lautet das Punktekonto der Hofheimer, die damit den Angriff der Gäste (5:3) vorerst abwehren konnten. Bobstadt teilt sich den zweiten Platz mit Viernheim. Im Riedderby punkteten in den Einzeln Tom Schneider (4:6/6:2/10:6) und Katharina Geyer (6:4/6:1) für die Hofheimer sowie beide zusammen im gemeinsamen Doppel (6:3/7:5). Ben Deters (3:6/1:6) und Leni Vranjkovic (2:6/3:6) gaben ihre Spiele in zwei Sätzen ab. Chancenlos auch das Doppel Deters/Leni Graf (0:6/0:6).

Platz fünf unter den sechs Mannschaften der Bezirksliga A nimmt die gemischte U18 der Spielgemeinschaft Hofheim/Bobstadt nach der 2:4-Heimpleite gegen Erbach ein. Die Niederlage bahnte sich bereits nach drei verlorenen Einzeln durch Lena Siebenhaar (2:6/0:6), Bianca Wenz (4:6/3:6) und Nico Witt (0:6/4:6) an. Lediglich Luca Siebenhaar (6:0/6:0) konnte sich behaupten. Wenz/Witt (6:0/6:0) trumpften dann im gemeinsamen Doppel groß auf. Das 4:6/1:6 der Siebenhaar-Geschwister besiegelte dann die Heimniederlage der Spielgemeinschaft.

Die Junioren U18 bleiben nach der 2:4-Niederlage in Gernsheim Schlusslicht der Bezirksliga A. Dabei schrammten die Gäste hauchdünn an einem Punktgewinn vorbei. Im entscheidenden Doppel hatten Graf/Glaser (0:6/6:4/6:10) das Nachsehen, nachdem Schade/Schramm (7:6/7:5) die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn aufrecht erhalten hatten. Die Hofheimer hatten einen 1:3-Rückstand aufzuholen. Nicolas Graf (6:0/6:2) sorgte für den Gästezähler, während Nils Schade (4:6/2:6), Felix Schramm (3:6/2:6) und Elias Glaser (0:6/0:6) durchweg in zwei Sätzen unterlegen waren. fh

