Lampertheim. Bücher, CDs, DVDs, Zeitschriften und für Kinder auch Tonies-Hörspielfiguren – unterschiedlichste Medien stehen in der Lampertheimer Stadtbücherei in großer Auswahl zur Verfügung. Nun soll noch die „Bibliothek der Dinge“ dazukommen.

Bei diesem Projekt geht es darum, sich Dinge ausleihen zu können, die man hin und wieder braucht, sich aber nicht anschaffen möchte. Dabei steht der Gedanke des Teilens im Vordergrund. Und es geht auch um Nachhaltigkeit: Denn es müssen weniger Dinge angeschafft werden für vielleicht nur einen einmaligen Gebrauch und es werden weniger Dinge weggeworfen, wenn jemand sie nicht mehr braucht. Das ist die Hoffnung von Büchereileiterin Barbara Burkard und Erstem Stadtrat Marius Schmidt, die das Projekt initiiert haben.

Nach der Corona-Pandemie soll das ressourcenschonende und nachhaltige Angebot in der Stadtbücherei zur Verfügung stehen. „Das ist eine tolle Sache“, sind sich die Organisatoren beim Pressegespräch einig und stellen ihren Plan vor. Wer einen Gegenstand nur hin und wieder braucht, muss ihn nicht kaufen, sondern kann ihn bei der Stadtbücherei ausleihen.

Fünf Kategorien

Bevor die „Bibliothek der Dinge“ an den Start gehen kann, wollen die Verantwortlichen herausfinden, welche Gegenstände die Lampertheimer sich gerne ausleihen würden. Vor sich auf dem Tisch haben sie einige Beispiele liegen: eine Gitarre, ein Puzzle. Die „Dinge“ soll es laut Burkard in fünf Kategorien geben: Die Sparten sind Kreatives, Technik und Digitales, Forschung, Sport und Bewegung sowie Alltagshelfer. Wenn das Konzept fertig ausgearbeitet ist, können die Dinge mit einem gültigen Büchereiausweis für einen bestimmten Zeitraum ausgeliehen werden. Die Bibliothek biete die notwendige Infrastruktur und ihre Mitarbeiter seien schließlich Profis in Sachen Ausleihe.

Marius Schmidt erklärte, dass die städtischen Mitarbeiter den Lockdown nutzten, um Ideen zu entwickeln. Das neue Projekt solle nach dem Prinzip „Teilen ist Kümmern“ funktionieren. Wer tauscht und teilt, werfe weniger weg. Schmidt dankte Barbara Burkard und deren Team sowie Susanne Camus von der Jugendförderung für ihr Engagement.

Ferner wies Schmidt darauf hin, dass Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahre kostenlose Leseausweise ausgestellt werden. „Jeder soll Zugang zu den Medien der Stadtbücherei haben.“