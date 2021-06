Vielleicht ist das der bewegendste Moment dieses Konzerts, als Ju-Hee Oh ganz am Ende ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringt, endlich wieder vor Publikum auftreten zu können. Die Zuhörer in der Corona-bedingt auf großen Abstand besetzten Lampertheimer Domkirche teilen diese Dankbarkeit. Schließlich kamen sie zuvor in den Genuss zweier kammermusikalischer Klassiker, wie man sie gewiss nur selten

