Leidenschaft auf zwei Rädern

Lampertheim. Andreas Kreß ist ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Der Lampertheimer hat sich im vergangenen Jahr ein Speed-Pedelec gekauft, um mit diesem schnellen Bike in seiner Freizeit längere Strecken zurückzulegen. Auch für den Arbeitsweg lässt er das Auto stehen und nutzt sein Bike. Das Zweirad fährt durch den unterstützenden Motor bis zu 45 Kilometer pro Stunde, also fast so schnell wie Autos in der Ortschaft.

Darüber hinaus kennt Kreß keine Stauprobleme, wenn er tagtäglich mit seinem S-Pedelec zur Arbeitsstelle in Mannheim fährt. Hat er etwas in Lampertheim zu erledigen, nutzt Kreß ebenfalls sein E-Bike. „Beispielsweise kann ich mit meinem E-Bike fast alles in der Innenstadt bequem und stressfrei erreichen, im Gegensatz zum Auto. Ich halte die Stadt autofrei und brauche keine Parkplätze zu suchen“, sagt der Zweiradfahrer.

Obendrein sei die Minderung von Lärm und Verschmutzung als Beitrag zu sehen, die Umwelt zu schonen. Wenn er das Pedelec als Freizeitbeschäftigung verwendet, dann kann er die Natur in vollen Zügen genießen. Überhaupt tut er für seine Gesundheit und seine Fitness etwas Gutes, ist Andreas Kreß von den Vorteilen dieser Fortbewegungsart überzeugt. Das alles sind für den Spargelstädter die Vorteile des S-Pedelec-Fahrens. Inzwischen ist die Begeisterung aber in Enttäuschung umgeschlagen. „Die Fahrt könnte richtig entspannt sein – wenn es nicht so viele aggressive Autofahrer gäbe“, berichtet Kreß im Gespräch mit dieser Redaktion.

Radwege verboten

Kreß vermutet, dass sich einige Verkehrsteilnehmer nicht darüber im Klaren sind, dass sein Bike vor dem Gesetz als Kleinkraftrad oder Mofa gilt und er somit die Straße nutzen muss. „Ich schätze die gut ausgebauten Radwege, aber die sind den S-Pedelec-Bikern untersagt“, bekräftigt der Lampertheimer.

Uwe Becher, Leiter des Fachbereiches Verkehr, Sicherheit und Ordnung bei der Lampertheimer Stadtverwaltung, bestätigt auf Anfrage, Fahrradstraßen dürften mit „S-Klasse-Pedelecs” nur dann befahren werden, wenn sie für Kraftfahrzeuge allgemein oder für Krafträder freigegeben seien. Eine Freigabe für Mofas reiche nicht aus. roi