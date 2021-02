Lampertheim. Vor Beginn des Sommersemesters im April lädt die Musikschule Lampertheim üblicherweise zu einem Tag der offenen Tür ein, damit sich Interessierte über das Angebot der Bildungseinrichtung informieren können.

AdUnit urban-intext1

Da große Besucherzahlen in engen Räumen auch in naher Zukunft wohl noch nicht möglich sein werden, stellen die Lehrkräfte der Musikschule ihre Instrumente per Video vor. Darin geben sie Klangbeispiele und informieren über Spielweise, Unterricht und Ensembleangebote. Die Videos stehen ab Montag, 8. Februar, auf der Website der Musikschule bereit.

Die Anmeldung für das Sommersemester ist bis 1. März möglich, der Unterricht beginnt am 1. April. Für Fragen ist das Sekretariat wie folgt erreichbar: montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs zusätzlich von 14 bis 16 Uhr unter Telefon 06206/ 5 97 79 oder per E-Mail an msla@gmx.de. red