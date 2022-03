Leere Regale bereiten Sorge

Lampertheim/Bürstadt. Die Tafelausgabestellen in Bürstadt, Lampertheim und Rimbach unterstützen im Kreis Bergstraße über 1500 Menschen aus mehr als 500 Haushalten mit Lebensmitteln, die von Supermärkten, Bäckereien und anderen Lebensmittelgeschäften gerettet werden. In den vergangenen Wochen haben die Tafelausgabestellen einen starken Zulauf bekommen, denn die gestiegenen Lebenshaltungskosten machen vielen Menschen mit geringen Einkommen das Leben sehr schwer: Die Benzinpreise schießen durch die Decke, die Energiekosten steigen merklich. „In vielen Haushalten schmilzt das bisschen an Rücklagen spätestens dann dahin, wenn die Strom- und Gasrechnungen bezahlt werden müssen“, erklärt Dr. Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin beim Diakonischen Werk Bergstraße.

Gleichzeitig steigen die Lebensmittelpreise, und in vielen Supermärkten sind ebenfalls die Regale leer. Im Februar und März ist es für die Tafeln immer schwierig, da es saisonbedingt nur wenige frische Lebensmittel gibt. Doch jetzt sei man wirklich in einer schwierigen Lage: „Unsere Regale sind leer wie seit langem nicht mehr, wir bekommen nur noch wenige Packungen Nudeln und so gut wie kein Mehl, Zucker oder Reis“, berichten die Teamleiter aus den drei Tafelausgabestellen voller Sorge. Auch das Angebot in den Kühltheken sei mehr als überschaubar, so dass es schwierig sei, allen Tafelkunden an einem Ausgabetag gerecht zu werden.

Verschärfung durch Ukraine-Krieg

Der Ukraine-Krieg verschärft die Lage der Tafeln zusätzlich, da viele Konserven und Hygieneprodukte direkt in die Ukraine gespendet werden. Zusätzlich führen Hamsterkäufe, vor allem von Grundnahrungsmitteln zu einer weiteren Verknappung des Angebots in den Tafeln. Gleichzeitig treffen mehr und mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine im Kreis Bergstraße ein und benötigen ebenfalls Unterstützung hier vor Ort. „Wir möchten ihnen gerne helfen so gut wir können“, bekräftigt Ute Weber-Schäfer im Namen aller ehrenamtlichen Helfer. So wurde für die Geflüchteten, die vergangene Woche Donnerstag in der Forstschule in Lampertheim angekommen sind, ein Willkommenspaket mit Obst und Hygieneartikeln von der Tafel Lampertheim bereitgestellt. Auch in der Tafel Rimbach sind die ersten Kunden aus der Ukraine da und erhalten Unterstützung.

„Bei einer weiter steigenden Zahl an Unterstützungsbedürftigen wird es sehr schwierig, die Versorgung für alle sicherzustellen, denn auch die bisherigen Kundinnen und Kunden brauchen weiterhin unsere Unterstützung“, betont Ute Weber-Schäfer.

Darum werden dringend Spenden benötigt, vor allem haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Geldspenden. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei eine breite Unterstützung wichtig, damit die Tafeln ihre bestehenden Kunden und die Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, versorgen können, heben die Teamleiterinnen und -leiter aller drei Tafelausgabestellen hervor. Sie freuen sich insbesondere über haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel.

Auch Geldspenden werden dringend benötigt, denn nicht nur für die Tafelkunden, auch für die Tafeln selber schießen die Energie- und Benzinpreise durch die Decke. „Die Abholung der Lebensmittel mit dem Kühlauto ist zu einem Kostentreiber geworden, der uns Sorgen bereitet“, erklärt Ute Weber-Schäfer. „Ebenso werden auch wir in diesem Jahr deutlich höhere Energiekosten stemmen müssen“, ergänzt sie. Die vergangenen zwei Jahre haben die Kassen der Tafeln ohnehin sehr belastet, da viele Spenden aufgrund fehlender Feste wegen der Corona-Pandemie ausfielen sowie aufgrund anderer Ereignisse wie der Flutkatastrophe an der Ahr ausblieben. red