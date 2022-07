Lebensmittel aus Automat?

Hüttenfeld. Das Handelsunternehmen Tegut möchte in Hüttenfeld einen Lebensmittelautomaten aufstellen. Kunden könnten sich dort rund um die Uhr selbst bedienen.

Das teilte Ortsvorsteher Karl Heinz Berg (SPD) bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats mit. Er warb dafür, die Chance nicht verstreichen zu lassen. Auf diese Weise könne sich die Versorgungslage in Hüttenfeld verbessern lassen. Mögliche Stellplätze gebe es demnach in der Johann-Stelz-Straße, auf der Fläche des Gutshofs an der Viernheimer Straße oder am Parkplatz gegenüber des Tabakschuppens. Entsprechende Gespräche stünden allerdings erst noch an. wol