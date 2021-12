Lebenshilfe profitiert

Lampertheim. Eine große Runde hatte sich zur Spendenübergabe des ehemaligen Vereins für Vogelfreunde an die Lebenshilfe in der Saarstraße versammelt. Neben dem ehemaligen Vereinsvorsitzenden Helmut Bohn und dem Kassierer Rolf Guthier waren unter anderen auch die Helfer aus der Politik bei der Vereinsauflösung wie Jens Klingler, Marius Schmidt und Gernot Diehlmann erschienen. Der Anlass war auch schon bemerkenswert. Der Verein der Vogelfreunde hatte sich aufgelöst und das Vereinsvermögen in Höhe von 33 130,11 Euro komplett der Lebenshilfe vermacht.

Helmut Bohn begründete bei der Übergabe, warum der Verein nach über 60 Jahren seine Auflösung beschlossen hatte. Überalterung der Mitglieder und mangelndes Interesse einiger Vogelfreunde am Verein gaben letztendlich den Ausschlag, den Auflösungsantrag 2017 zu stellen. „Wir konnten das große Gelände nicht mehr richtig pflegen und auch für den Gaststättenbetrieb fehlte immer mehr Personal“, resümierte Bohn. Da die Gebäude auf Erbpachtgelände stehen, bereitete die Veräußerung Schwierigkeiten.

Bohn bedankte sich ausdrücklich bei der Stadtverwaltung für die Hilfestellung bei der Abwicklung der Auflösung. Mit den Worten, „Wir haben das Möglichste getan, damit so viel Erlös wie möglich für die Lebenshilfe übrigbleibt“, überreichte Bohn die Spende. Günther Baus von der Lebenshilfe und seine Vertreterin Susanne Birkel zeigten sich angesichts der Summe hocherfreut und bedankten sich für die Hilfe.

Kita-Gebäude sanieren

Eine Verwendung konnte sie auch gleich benennen. Das Kita-Gebäude ist über 50 Jahre alt und erfordert einige Investitionen. Zwei Wasserrohrbrüche in jüngster Zeit zeigen den hohen Alterungsgrad. Auch die Beleuchtung muss erneuert werden. Die Decken werden abgehängt. Die Spende bezeichnete Baus als wichtigen Baustein bei der Finanzierung der Maßnahmen.

Jens Klingler hatte die Vereinsauflösung von Verwaltungsseite hilfreich begleitet. „Wir wollten dem Verein das Gefühl geben, dass wir an seiner Seite stehen“, so Klingler und ergänzte das so ein Verfahren eine Riesenaufgabe für einen Verein darstellt. Mit einem kleinen Umtrunk endete die Übergabe. sto