Latwerge kochen

Hofheim. Beim Landfrauenverein in Hofheim kehrt wieder Normalität ein. Monatelang lag das Veranstaltungsangebot des Vereins pandemiebedingt auf Eis. Zuletzt konnte die Auswahl von Aktivitäten an der frischen Luft wieder aufgenommen werden. Dazu zählte etwa ein Vortrag von Anette Jansen in deren bienenfreundlichem Garten und die Rikscha-Aktion mit Fahrten im Gemarkungsgebiet. Auch mit dem Besuch im Informationszentrum des Kernkraftwerks Biblis tasteten sich die Landfrauen wieder an die Normalität heran. Restlos ausgebucht war auch der Familiennachmittag. Ins kommende Jahr verschoben ist die Generalversammlung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem latwergefreien Jahr gilt die Vorfreude der Landfrauen dem anstehenden Einkochen der Marmelade. Jede helfende Hand ist willkommen, wenn am Dienstag, 31. August, ab 13.30 Uhr im Hof der ersten Vorsitzenden Birgit Biebesheimer die Zwetschgen entsteint werden. Tags darauf werden gegen 7 Uhr die Kessel im Hof der Familie Herweck angefeuert. Anschließend geht das große Rühren los. Interessenten können sich bei Ulrike Hofmeister-Knaup unter den Rufnummern 06241/80 51 5 oder 0176/40 58 53 15 anmelden.

Der Vorstand des Landfrauenvereins gibt obendrein bekannt, dass 500 Euro an die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes überwiesen wurde, die einen Hilfsfond eingerichtet hat, damit betroffene Bauernfamilien und landwirtschaftliche Betriebe der Flutkatastrophe schnell und unbürokratisch ihre Existenzen wieder aufbauen können. fh