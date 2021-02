Hofheim. Insgesamt neun schriftliche und zwei mündlich vorgetragene Anfragen hatte der Ortsbeirat in seiner 21. und damit letzten Sitzung in der sich zu Ende neigenden Legislaturperiode im Hofheimer Bürgerhaus zu behandeln. Fünf Anfragen hatte die voll besetzte Seite der Christdemoktraten vorbereitet, gar sechs die SPD, bei der Silke Lüderwald als „Einzelkämpferin“ anwesend war.

Um die Sitzung aufgrund der komplexen Tagesordnung nicht in die Länge zu ziehen, fasste Ortsvorsteher Alexander Scholl die vorbereiteten Antworten der entsprechenden Fachbereiche weitestgehend zusammen. Zu den SPD-Anfragen: In der Lochgasse, Bahnhofstraße und Lindenstraße gibt es in Hofheim aktuell drei funktionsfähige Sirenenstandorte, die zwar alarmieren, jedoch keine Entwarnung auslösen können. Das städtische Sirenennetz, das durch die Hersteller gewartet wird, soll grundsätzlich überarbeitet werden. Die Wartungskosten trägt die Stadt Lampertheim.

Handlungsbedarf sehen die Sozialdemokraten im Hinblick auf den Schwerlastverkehr, aber auch in der Regelung des ruhenden Verkehrs speziell in der Bahnhofstraße. Silke Lüderwald sprach von der Belastung der Menschen sowie einer 15 000-fachen Beanspruchung und Schädigung der Straße durch einen Laster im Vergleich zu Autos. Allerdings sehe Hessen Mobil nach wie vor keine Zustimmung zu weiterführenden Einschränkungen des Schwerverkehrs.

Anhörung zum Lärmaktionsplan

In der vierten Stufe des Lärmaktionsplanes Verkehr soll die Hofheimer Ortsdurchfahrt in die Überprüfung miteinbezogen werden, die Anhörung hierzu beginnt im dritten Quartal dieses Jahres. Unabhängig davon hat die Verwaltung ein Verkehrsplanungsbüro mit einer grundsätzlichen Überprüfung des ruhenden Verkehrs beauftragt. Bis Ende März sollen Planungsvorschläge und Ergebnisse vorliegen.

Zwar bleibt die Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr weiterhin öffentlich. Kritische Aspekte und Mängel sollen allerdings vorher zwischen Bürgermeister und Wehrführer abgestimmt, besprochen und möglichst geklärt werden. Kosten für den regelmäßigen Probenbetrieb im Bürgerhaus werden den Vereinen nicht in Rechnung gestellt, womit auch keine Aussetzung der Entgeltordnung für die Nutzung – wie von den Sozialdemokraten angeregt – notwendig erscheint.

An seinem dritten Arbeitstag als Erster Stadtrat kündigte Marius Schmidt eine Modernisierung und Anpassung der Vereinsförderrichtlinien an. Bürgermeister Gottfried Störmer stellte klar, dass die Stadt auf ihrer Facebookseite keine Kommentierung und Moderation bei städtischen Meldungen vornehmen wird. Das könne personell und zeitlich nicht geleistet werden. „Wir werden nicht versuchen, die Irrenden zu lenken“, so Störmer zu unsachgemäßen oder gar persönlichen Verunglimpfungen. Der Bürgermeister erklärte ebenso, auf persönliche Beleidigungen ihm gegenüber in den sozialen Medien zukünftig wie bereits zweimal praktiziert mit einer Strafanzeige zu reagieren. Ihren Antrag zur Überprüfung von Standorten für Outdoorfitnessgeräte zog Silke Lüderwald (SPD) nach vorheriger Aussprache zurück.

Parkzone nicht vorgesehen

Störmer rechtfertigte das Vorgehen der Ordnungsbehörde gegen Parksünder zwischen Wehrzollhaus und der Rheinbrücke, an der Zufahrt zum ehemaligen Campingplatz, die mit 30 Euro zur Kasse gebeten wurden. Der Bürgermeister sieht keine Notwendigkeit, an der einzigen Wendemöglichkeit für Großfahrzeuge und der Zufahrt des landwirtschaftlichen Verkehrs eine Parkfläche auszuweisen. fh