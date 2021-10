Landwirtschaft im zweiten Corona-Jahr

In diesem Jahr konnten sich die Landwirte viel besser einstellen auf die Bedingungen, die Covid-19 vorgab. Dies galt vor allem für den Einsatz von Erntehelfern aus dem Ausland.

2020 habe sie – wie alle Branchen – die Pandemie völlig unvorbereitet getroffen, erklärt Willi Billau. In diesem Jahr waren zum einen die Einreise-Modalitäten geregelt. „Zum anderen hatten wir eine Reihe sinnvoller Maßnahmen, die uns halfen, mit der Corona-Situation besser umzugehen“, berichtet der Vorsitzende des Regionalbauernverbands Starkenburg. Dazu gehörten – laut Billau – vor allem drei Dinge. Erstens: Einige der Erntehelfer, die die Bauern im Ried beschäftigten, ließen sich bereits impfen. Zweitens: Gruppen, die zusammen arbeiteten, wurden separiert von anderen untergebracht. Drittens: Es wurde permanent getestet. Mit Erfolg, wie der Sprecher der Bauernschaft meint: Weder in seinem Betrieb noch bei seinen Lampertheimer Kollegen habe es unter den Erntehelfern Corona-Fälle gegeben. off