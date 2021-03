Lampertheim. Der stürmische „Luis“ hat Sturmtief „Klaus“ abgelöst. Heftige Windböen verursachen Stirnrunzeln bei den Spargelanbauern. „Die Erntehelfer stehen mit den Schaufeln parat, um die Spargelfolien am Rand mit Erde zu beschweren“, berichtet Landwirt Axel von Wahl. Täten sie das nicht, würden sich die Folien selbstständig machen und durch die Lüfte flattern.

Die schwarz-weiße Steuerungsfolie und die Thermofolie verfügen bereits über mit Erde gefüllte Taschen. Um möglichst früh ernten zu können, wird jedoch oft zusätzlich eine transparente Folie auf die Doppelbedeckung gelegt. Diese müsse nun auch noch mit Erdhäufelchen beschwert werden“, erklärt Gerd Knecht, Vorsitzender des Bauernverbandes Lampertheim. Knecht und der Hüttenfelder Landwirt von Wahl sind in den vergangenen Tagen auf ihren Spargelanlagen von Sturmtief „Luis“ auf Trab gehalten worden. Die Folienabdeckungen schützen zwar die gut eingepackten Spargeldämme, aber Sturmböen, kalte Nächte und Tagestemperaturen im einstelligen Bereich haben den Boden abgekühlt. Die Spargeltriebe wüchsen nur langsam, so das Fazit der beiden Experten.

Spargelanbauer von Wahl macht sich obendrein Sorgen um die Stabilität seiner Minitunnel. Damit sie nicht vom Sturm zerstört würden, mussten weitere Sicherheitsstäbe in den Tunneln aufgestellt werden. Bei einigen Dämmen hat der Betrieb die schwarze Folienseite, die die Sonnenstrahlen und Wärme einfangen, noch oben gelegt. Wenn sich nach der Kälteperiode eine Warmfront ausbreitet und die Sonne länger scheint, würden dort die Triebe der frühen Spargelsorten sprießen. „Auf anderen Spargelfeldern liegt die weiße Folienseite nach oben. Sie reflektiert die Sonne und senkt die Temperatur. Somit wachsen die Spargelstangen langsamer. Dort im Damm befinden sich die späten Spargelsorten“, erklärt Axel von Wahl die Steuerung des Ernteverlaufs.

In der vergangenen Saison hatte die Corona-Pandemie den Spargelanbauern einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn Saisonarbeiter durften anfänglich nicht einreisen. Ob es in diesem Jahr wieder zu derartigen Problemen kommt, könne momentan noch niemand sagen. An eine zügige Ernte von Bleichspargel vor Ostern glaubt Axel von Wahl derzeit nicht. Zu Ostern könne Spargel gestochen werden, aber wohl nicht in großen Mengen.

Die niedrigen Temperaturen bremsen auch bei den Spargelanbauern Hartmann in der Lache die Sprossen aus, die sich aus der Spargelkrone entwickeln. „Die Spargel stehen in den Startlöchern, was nun noch fehlt ist die Sonne“, erläutert Landwirtin Christiane Hartmann und fügt hinzu: „Die frühlingshaften Temperaturen Ende Februar und Anfang März haben wir genutzt, um die Felder fertig vorzubereiten. Die Spargelbalken haben wir mit schwarz-weißer Folie abgedeckt und einen Teil mit kleinen Tunneln. Wir werden pünktlich zu Ostern mit dem Spargelverkauf starten. Das Verkaufspersonal und auch unsere Erntehelfer sind bereit.“

Vorsichtig optimistisch gibt sich Gerd Knecht: „Die Spargel werden verhaltend sprießen. Erst müssen sich die Sonnenstunden und Temperaturen erhöhen.“ Dann werde die Ernte des Edelgemüses anlaufen. Der Chef des Bauernverbandes Lampertheim ergänzt: „Aber am Wetter können und wollen wir nichts ändern.“