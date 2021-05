Landwirte nicht an allem schuld

Zum Leserbrief „Weitermachen wie bisher ist keine Lösung“ von Florian Hoppner im Südhessen Morgen vom 18. Mai.

Der alte Fuchs wird langsam grau, so in etwa beschreibt Florian Hoppner den Vorsitzenden des Regionalbauernverbandes Starkenburg, Willi Billau. Als erstes unterstellt er ihm – also mir –, ein Klimawandelleugner zu sein. Mitnichten, das Klima hat sich schon immer gewandelt, es gehorcht chaotischen Gesetzen. Die momentane Klimaerwärmung ist vom Menschen mit beeinflusst, das ist Konsens. Nur zu welchem Grad? Das wissen wir bestenfalls hinterher. Wir hatten schon im Klimaoptimum des Mittelalters ähnlich hohe Durchschnittstemperaturen bei niedrigen CO2-Werten! Trotzdem ist es richtig, Maßnahmen gegen den Anstieg von CO2 in der Atmosphäre einzuleiten, Decarbonisierung zu betreiben.

Bauern waren schon immer kreativ: Feldarbeit bei Rosengarten. © Berno Nix

Dies am besten in globalem Maßstab. Die großen Abbaukrater des Braunkohlebergbaus müssen ein Ende haben. Auch eine Besteuerung des Kerosins ist sinnvoll. Die Elektrifizierung von Verkehr und Hausheizung wird eine Herkulesaufgabe. Klimaaktivisten fordern ein schnelles Ende des Verbrennungsmotors. Doch könnte gerade die Landwirtschaft das Material für klimaneutralen synthetischen Kraftstoff herstellen. Und ist es sinnvoll, Traktoren und Langstrecken-Lkw mit Batterien anzutreiben? Auch muss für Batterien ein Entsorgungskonzept her. Wichtig ist es, den Klimaschutz sozial verträglich zu gestalten. Jedes Jahr höhere Kosten für Sprit und Heizöl, das wird den kleinen Geldbeutel schnell leeren. Auch müssen sowohl der Mittelstand als auch die Industrie wettbewerbsfähig bleiben. Eine große Chance wäre der Export moderner Klimaschutztechnik.

Böden sind nicht überdüngt

Rollrasen kann man nicht essen, warum wird er dann angebaut? Weil es erstens ein lukrativeres Geschäft als manches Gemüse ist und weil zweitens seit Corona sich die Nachfrage extrem gesteigert hat. Wir haben bei Gemüse einen Selbstversorgungsgrad von rund 40 Prozent. Der Lebensmittelhandel kauft aber einen großen Teil im Ausland, weil es billiger ist. Nur hier in der Schnittfläche zweier Metropolregionen haben alle Landwirte eine starke Direktvermarktung und brauchen ihre Flächen, vor allem für den Fruchtwechsel. Dieser wird durch umfangreichen Flächentausch verwirklicht. Unsere Böden sind nicht überdüngt, zahlreiche Messungen unserer Beregnungsbrunnen belegen mit Werten von 0 bis 20 Milligramm Nitrat/Liter hervorragende Güte. Selbst der Messbrunnen des Regierungspräsidiums ist auf 9,5 Milligramm gefallen. Dünger kostet Geld, zuviel Dünger mindert die Qualität der Pflanzen und des Grundwassers.

Photovoltaik gehört auf die Dächer. Wir Landwirte haben es vorgemacht. Dass man jetzt im Bruch eine Anlage bauen will, empört uns! Wir hatten frühzeitig mit Kieswerkbetreiber Kern gesprochen und ihn gefragt, ob man auf dem aufgefüllten Teil des ehemaligen Kiesweihers eine Photovoltaikanlage errichten könne. Er bejahte unsere Frage. Als wir das Energieried als Alternative für das Bruch-Projekt vorschlugen, sagte man uns, es rechne sich nicht, weil der Bonus an Bundesfernstraßen und Bundesautobahnen dann entfalle. Jetzt schnappt sich ein Investor den Standort.

Ebenfalls verpasst hat man, die Logistik-Center in Biblis und Bürstadt mit Photovoltaik zu bestücken. Energieried wollte die Anlage so aufständern, dass man drunter wirtschaften könne. Dann hat man uns mitgeteilt, das sei nicht wirtschaftlich, weil zu teuer. Bauern waren jedoch schon immer kreativ und konservativ zugleich! Die Arbeit auf unseren Feldern macht uns Spaß und wir produzieren seit Jahrhunderten Lebensmittel mit immer höheren Auflagen. Wir haben uns bisher gegen die globale Konkurrenz erfolgreich gewehrt, was den Strukturwandel angeheizt hat. Jetzt versucht man, uns mehr unterzuschieben als das, was wir in Wahrheit zu verantworten haben.

Dieser Verantwortung werden wir uns stellen. Aber wir werden keine Experimente machen, die uns finanziell ruinieren. Wir sollen extensivieren, dafür brauchen wir mehr Fläche um die gleiche Nahrungsmenge zu produzieren. Die Fläche ist nicht da. Wir arbeiten seit Jahrhunderten in den Poldern, die unsere Urgroßväter mit Tulla errichteten. Wenn damals Hochwasser war, litt die ganze Bevölkerung. Jetzt wollen uns Aktivisten verbieten, diese Flächen weiter zu beackern. Dagegen wehren wir uns. Wir selbst werden vorschlagen, auf welchen Flächen Insektenschutz betrieben werden kann. Kooperation statt Ordnungsrecht!

