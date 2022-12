Landkreis und Stadt wollen kooperieren

Lampertheim. Die Stadt Lampertheim und der Kreis Bergstraße wollen beim Thema Wasserstoff zusammenarbeiten. Das teilte der Landkreis am Montag mit. Demnach will Lampertheim eine Vorreiterrolle bei neuen Antriebstechniken im Öffentlichen Nahverkehr einnehmen. „Im Zuge dessen wird der Kreis seine Wasserstoff-Strategie in enger Abstimmung mit der Stadt entwickeln“, heißt es weiterhin in der Mitteilung. Als Teil der Metropolregion Rhein-Neckar ist der Kreis Bergstraße bereits Wasserstoffmodellregion.

Die Verbindung der Teilregionen Ried und Bergstraße sollen auch durch die Erweiterung der Buslinie 644 bis nach Heppenheim gestärkt werden. Die Linie soll künftig in einer noch engeren Taktung fahren.

Landrat Christian Engelhardt (CDU) sicherte Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) auch seine Unterstützung beim Neubaugebiet „Gleisdreieck“ zu, mit dem der Wohnungsmarkt in Lampertheim entlastet werden soll. Aktuell kann nach Landesplanungsrecht aufgrund der Nähe zur geplanten Hochspannungsleitung des Netzbetreibers Amprion nur ein Teil der Fläche entwickelt werden. „Ich halte diese Landesregelung nicht für sinnvoll“, hob Engelhardt hervor, der die Stadt unterstützen will. red