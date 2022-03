Landgericht entscheidet

Lampertheim/Darmstadt. Wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung steht ein 48 Jahre alter Lampertheimer seit Mittwoch vor dem Landgericht in Darmstadt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann in dem Sicherungsverfahren vor, am 27. September mit einer Axt gewaltsam in die Wohnung seiner Nachbarin eingedrungen zu sein. Sodann soll er die Frau „mit einer Taschenlampe geblendet und zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben“.

Der Nachbarin sei es gelungen, den Mann abzulenken und schließlich zu flüchten. Der Beschuldigte, der zur Tatzeit schuldunfähig gewesen sein soll, räumte beim Prozessauftakt am Mittwoch zwar den Einbruch ein, wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte. „Er bestreitet allerdings, eine Vergewaltigung beabsichtigt zu haben. Teilweise beruft er sich auch auf Erinnerungslücken“, hieß es weiterhin.

Einweisung in Psychiatrie möglich

Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, der Lampertheimer könnte an paranoider Schizophrenie leiden. Der Beschuldigte muss sich daher diesem Sicherungsverfahren stellen. Dabei wird entschieden, ob er schuldfähig ist beziehungsweise ob er in eine Psychiatrie eingewiesen wird, wie es vom Landgericht hieß.

Dazu müsse nun das Gutachten eines Sachverständigen klären, ob von dem Lampertheimer eine Gefahr ausgeht. Der 48 Jahre alte Mann, der strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten sei, soll seine Nachbarin nur flüchtig gekannt haben. Die Frau konnte den Angaben zufolge am Mittwoch nicht vor Gericht aussagen, da sie erkrankt sei.

Sie soll nun an einem der folgenden Termine vernommen werden. Insgesamt sind noch zwei Verhandlungstage, nämlich am 15. und 22. März vorgesehen. wol