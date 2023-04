Landfrauen wandern mit den Alpakas

Hofheim. Die Hofheimer Landfrauen sind für ihr vielseitiges Programmangebot bekannt. Immer wieder bieten die Verantwortlichen ihren Mitgliedern mit neuen Ideen interessante Veranstaltungsformate an. Beim zurückliegenden Ausflug mussten die Landfrauen gar nicht weit fahren. Ziel war der Rosenhof im benachbarten Stadtteil Rosengarten, wo eine Führung mit Alpakas vereinbart war. Die aus Peru stammende Kamelart schlossen die Hofheimerinnen schnell ins Herz.

Nils Rausch, der die Führung leitete, die mit einer Wanderung am Rheindamm entlang verbunden wurde, versorgte Besucher mit Hintergrundwissen über die „perfekten Rasenmäher“, die sich ausschließlich von Gras ernähren, dabei aber die Wurzeln im Boden belassen.

Soziale Herdentiere

Laura Beck und deren Lebensgefährte Marian Flessa hatten sich Anfang Oktober 2020 zunächst drei Alpaka-Tiere angeschafft, nachdem der Rosenhof zuvor als reiner Pferdehof galt. Aktuell verfügt der Rosenhof über zehn in zwei Fünfergruppen lebende Alpaka-Hengste, sieben Weibchen sowie über weitere fünf Lama-Hengste. Artgerecht werden Männchen und Weibchen getrennt gehalten. Die als sozial geltenden Herdentiere kennzeichnet der lange Hals mit kleinem Kopf. Einmal jährlich wird das Fell der Alpakas geschoren. Als Wiederkäuer vertragen Alpakas mit ihrer engen Luftröhre weder Obst- noch Gemüsestücke. An denen könnten sie ersticken.

Auf der anderen Seite sind die Paarhufer mit ihrem dicken Fell für kalte Nächte in Südhessen gerüstet. Die Landfrauen und die sich in deren Begleitung befindlichen Kinder fanden beim Spaziergang jedenfalls enormen Gefallen an den liebenswerten Vierbeinern. fh