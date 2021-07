Lampertheimer. Im Lampertheimer Vogelpark soll die vielbeschworene Digitalisierung Realität werden. Der Verein um seinen Ersten Vorsitzenden Stephan Germann will im Bereich der internen Verwaltung einen digitalen Wandel vollziehen. Das berichtete Germann in einem Pressegespräch. So würden demnächst mehrere Prozesse vernetzt. Dabei sollen bestimmte Daten in einem Pool gesammelt werden, damit

...