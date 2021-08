Lampertheimer Wassersportler im Freudentaumel

Lampertheim. Während des vereinsinternen Sommerfestes des Kanu-Clubs Lampertheim (KCL) wurden verdiente Sportler geehrt, insbesondere die Deutschen Meister im Kanurennsport. Zweite Vorsitzende Petra Ber freute sich, dass Corona- bedingt wenigstens diese Veranstaltung im Freien angeboten werden konnte. Sie dankte den Spendern, die für ein reichhaltiges Buffet gesorgt hatten und denen, die halfen, damit das Fest ausgerichtet werden konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportwartin Ulrike Gliem ließ die 100. Deutsche Meisterschaft im Kanurennsport, die im August in Hamburg stattgefunden hatte, Revue passieren. Die KCL-Sportler Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu mussten schon um 6 Uhr bei Nebel aufs Wasser, um sich einzufahren. Doch die Athleten behielten die Nerven und „gaben Gas“, sagte Gliem. Ohl und Balanescu trainieren beim KCL auf dem Lampertheimer Altrhein und holten in Hamburg den Meister-Titel. „Für einige Sportler des Kanu-Clubs war es das erste Mal, dass sie überhaupt an einer Deutschen Meisterschaft teilnehmen durften“, erklärte die Sportwartin.

Da es 2020 für die Schüler Corona-bedingt keine Möglichkeit des Kräftemessens gab, mussten sie ein weiteres Jahr trainieren und Motivation sowie Fleiß aufbringen. Schließlich wollten die Leistungssportler bestens vorbereitet an den Start gehen. Ulrike Gliem war in Hamburg als Kampfrichterin im Ziel eingesetzt. Sie berichtete: „Niclas Ohl legte einen glänzenden Auftakt hin und konnte sich im Einer für den A-Endlauf qualifizieren. In der Kanumehrkampf-Disziplin verbesserte er sich und erreichte mit einem fehlenden Punkt den vierten Platz.“ Damit schipperte er knapp am Siegertreppchen vorbei.

Toller Schlussspurt

„Später lag das Hauptaugenmerk auf dem Zweier mit Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu“, schilderte Gliem. Nach dem Startsignal ging es auf die 500-Meter-Strecke. Die Jungs mischten im vorderen Feld mit, und nach einem tollen Schlussspurt durften sie mit Bronze auf das Siegertreppchen. Besonders spannend sei das Rennen der Langstreckenzweier gewesen, erinnerte sich Gliem und fügte hinzu: „Gestartet wird in einem großen Pulk.“ Noch habe sie ein wenig gelächelt, als Michelangelo Balanescu zu ihr sagte: „Wir sind heiß, das Rennen zu gewinnen.“ Allerdings wurde es Ulrike Gliem tatsächlich heiß, als sie den KCL-Zweier an der Spitze sah. Und so sollte es auch nach der Wende bleiben. Erst auf dem Video, das von den Trainern Manuel Kern und Fabian Höfle aufgenommen wurde, konnte Gliem sehen, wie die Kanuten „geradezu ins Ziel angefeuert worden“. Vor allem durch diesen Sieg gerieten die KCL-Mitglieder in einen wahren Freudentaumel. „Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu haben das geschafft, was vor ihnen schon über zehn Jahre keiner mehr vom Kanu-Club erreicht hat, nämlich die Goldmedaille und den Ehrenpokal auf dem Siegerpodest entgegennehmen zu dürfen“, erläuterte Gliem.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Brüder Jan und Tim Schütz sind Bürstädter, sie haben beim KCL Kanu fahren gelernt und sind auch Vereinsmitglieder, aber sie starten für Sandhofen. Tim Schütz holte im K1 Gold und Jan im Vierer über 500 Meter. Auch Matteo Maurer hat erfolgreich gepaddelt, aber es reichte für ihn noch nicht für das Siegerpodest.

Der KCL sei sehr stolz auf seine Sportler, auch auf jene, die keine Medaille erreicht haben, betonte Ulrike Gliem. Sie dankte den Trainern Manuel Kern sowie Fabian Höfle und kündigte an, dass die Deutsche Meisterschaft 2022 in Brandenburg stattfindet. roi