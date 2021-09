Lampertheimer übertreffen sich beim „Stadtradeln“

Lampertheim. Acht Tonnen Kohlenstoffdioxid: So viel hätten die 213 Lampertheimer verbraucht, hätten sie ihre Radstrecken zwischen Mitte Juni und Juli mit dem Auto statt mit dem Drahtesel zurückgelegt. 56 501 Kilometer sind so bei der zweiten Lampertheimer „Stadtradeln“-Teilnahme zusammen gekommen. Am fleißigsten waren die Tischtennisspieler des TTC Lampertheim und Jason Steiner, der in nur drei Wochen allein 2427 Kilometer mit dem Fahrrad abgespult hat. Bei einer Siegerehrung im Stadtpark wurden sie nun geehrt.

Vorteile erkennen

Im Nachhinein lässt sich freilich darüber streiten, ob jede geradelte Strecke ohne das „Stadtradeln“ eigentlich mit dem Auto gefahren worden wäre. Entscheidend ist das aber ohnehin nicht. Bei der bundesweiten Kampagne des Klimabündnisses geht es um etwas anderes: In Deutschland als Autofahrerland soll endlich mehr Bewusstsein für den entmotorisierten Verkehr geschaffen werden – ganz egal, ob das nun auf Freizeitfahrten oder bei Arbeits- und Einkaufswegen geschieht. Denn wer einmal für ein paar Wochen auf dem Rad sitzt, so die Hoffnung, der findet Freude am Radeln, erkennt die Vorteile – und schwingt sich vielleicht auch außerhalb des Stadtradelns künftig bei Kurzstrecken mal in den Sattel statt in den gemütlichen Pkw-Sitz.

Straßen entlastet

Fahrrad fahren habe zudem nicht nur für die Radler selbst, sondern auch für Städte und Kommunen Vorteile. Das verdeutlichten die Lampertheimer Organisatoren bei der Siegerehrung nochmals. Nicht nur die Umwelt profitiere von weniger CO2-Ausstoß. Gleichzeitig entlaste der Radverkehr die ohnehin schon überforderten Innenstädte und Straßen. Auch deshalb ist Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer stolz auf das Ergebnis. Der Rathauschef hat sich auch selbst mehrfach aufs Rad gesetzt.

Im Vergleich zur Premieren-Teilnahme im Vorjahr hat Lampertheim über 50 Radler und 20 000 Kilometer aufs Ergebnis drauf gepackt. Dazu hat auch die Stadtverwaltung selbst beigetragen. Mit flankierenden Veranstaltungen wie kostenlosen Codierungen durch die Polizei, einer Radverkehrsschau oder gemeinschaftlichen Radtouren hat die Verwaltung mehrfach auf die Aktion aufmerksam gemacht und Anreize zum Teilnehmen gesetzt. Ein Zugpferd war auch Frank Behrens. Als sogenannter „Stadtradeln-Star“ hat er wie schon im Vorjahr drei Wochen lang gänzlich aufs Autofahren verzichtet – auch als Beifahrer. Seine 2147 Kilometer hat in diesem Jahr aber noch jemand getoppt: Jason Steiner legte pro Woche rund 800 Kilometer zurück und holte sich so den Sieg in der Einzelwertung.

In der Teamwertung fuhr der Tischtennisverein von Beginn an ein einsames Rennen. Über 9000 Kilometer und fast 4000 Kilometer Vorsprung aufs Team „BGH“ standen am Ende zu Buche. Den Bronzerang belegte die Schülervertretung des LGL samt fleißigen Lehrers Marco Knecht.

Info: Alle Ergebnisse auf www.stadtradeln.de/lampertheim