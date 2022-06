Lampertheim. An diesem Vormittag herrscht wieder Hochbetrieb bei der Lampertheimer Tafel. Die erste Helferin ist schon seit 8 Uhr in der Ausgabestelle. Inzwischen sortiert ein ganzes Team von Ehrenamtlichen Obst und Gemüse, räumt Joghurt in die Kühlregale, bringt Brötchen und Brot in die Räumlichkeiten in der Gewerbestraße. Alles läuft routiniert - und dennoch stoßen die Freiwilligen an ihre

...