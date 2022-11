Lampertheimer Spargelkönigin hat zum Vorlesetag ein Schaf dabei

Gemeinsam in Geschichten eintauchen, Abenteuer erleben und neue Welten kennenlernen: Das war und ist die Intention der Stiftung Lesen, der „Zeit“ und der Deutsche Bahn Stiftun, die 2004 den Bundesweiten Vorlesetag ins Leben gerufen haben. Auch die Pestalozzi-Schule beteiligte sich am Freitag an dieser Aktion, die zum 19. Mal stattfand. Das Motto „Gemeinsam einzigartig“ soll in diesem Jahr die

...