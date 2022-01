Lampertheim. Besitzer des Lampertheimer Sozialpasses haben ab sofort die Möglichkeit, die Dienstleistungen des EMIL-Hilfeladens in Anspruch zu nehmen. Dies teilte Erster Stadtrat Marius Schmidt jüngst bei einem Pressetermin bei „EMIL“ (Einfach Miteinander in Lampertheim) in der Emilienstraße 3 mit. Dort weist ein neues Schild an der Hauswand auf den Sozialpass hin.

Alle

...