Lampertheimer Senioren bleiben ihrer Alten Schule treu

Lampertheim. Freude war das vorherrschende Gefühl beim Neujahrsempfang in der Seniorenbegegnungsstätte am Dienstagnachmittag. Freude darüber, nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder so offiziell ins neue Jahr starten zu können. Freude über ein volles Haus, ein Glas Sekt und ein leckeres Büfett. Und Freude darüber, dass die Seniorenbegegnungsstätte weiterhin ihr Domizil in der Alten Schule

