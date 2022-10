Lampertheimer Schwimmer räumen ab

Lampertheim. Für die SG Neptun Lampertheim ging es mit dem „Start in den Herbst“ in Speyer in die neue Wettkampfsaison. Unter den 14 Schwimmern waren auch bei diesem Wettkampf wieder drei Talente zum ersten Mal am Start.

Über 100 Meter Brust und 100 Meter Freistil starteten Leonard Wruck (Jahrgang 2012), Tom Wegerle (Jahrgang 2011), Ksawier Kocol (Jahrgang 2010), Nicolas Greulich, Mika Grön, Fynn Kaibel (alle Jahrgang 2009) und Mika Sabo (Jahrgang 2007). Leonard konnte direkt bei seinem ersten Start über 100 Meter Brust in 1:49,40 Minuten auf den ersten Platz schwimmen und sich damit die Goldmedaille sichern. Silber erreichten Leonard über 100 Meter Freistil, Tom über beide Strecken und Nicolas über 100 Meter Brust sowie Bronze über 100 Meter Freistil.

Eine dritte Strecke, die 100 Meter Rücken, nahmen Annabelle Buschbacher, Paula Hüskens und Lia Lorenz (alle Jahrgang 2010) darüber hinaus noch in Angriff.

Jayden Bololoi (Jahrgang 2007) suchte sich die Strecken 100 Meter Lagen, Brust und 200 Meter Brust aus, Hannah Mörstedt 100 Meter Lagen, Rücken und Freistil, Maria Mörstedt (beide Jahrgang 2004) 100 Meter Lagen, Schmetterling, Rücken und Freistil und Kira-Patricia Scholz (Jahrgang 2002) 100 Meter Lagen, Schmetterling und Freistil. Auch von ihnen konnten nach erfolgreichen Starts weitere Podestplätze erreicht werden. Auf zwei zweite Plätze schwamm Maria über 100 Meter Schmetterling und Rücken und auf den dritten Platz schwammen Jayden über 200 Meter Brust und Hannah über 100 Meter Rücken.

Die SGNL zeigt sich zufrieden mit den Ergebnissen, die nicht zuletzt auch durch das bis jetzt dank der verlängerten Freibadsaison der Biedensandbäder stattfindende Training erreicht werden konnten. Nun hoffen alle auf eine baldige Eröffnung des Hallenbades. red