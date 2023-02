Lampertheimer Rathaus-Service verkürzt Öffnungszeiten

Wegen der angespannten Personalsituation im Rathaus-Service sieht sich die Stadtverwaltung gezwungen, die Öffnungszeiten bis zum Ende der hessischen Osterferien anzupassen. „Wir bedauern diese Einschränkung sehr aber nur so können wir einen geregelten Dienstablauf sicherstellen“, erklärt Ralf Müller, Leiter des Fachbereichs Einwohnerservice und zentrale Dienstleistungen, in einer Pressemitteilung.

Konkret wird der Rathaus-Service ab Donnerstag, 2. Februar, bis Sonntag, 23. April, montags, dienstags und donnerstags bereits um 16 Uhr schließen. Die Öffnungszeiten mittwochs und freitags bleiben unberührt. Auch samstags können Bürgerinnen und Bürger weiterhin zwischen 9 und 12 Uhr die Dienstleistungen der Stadtverwaltung mit vorheriger Online-Terminvereinbarung in Anspruch nehmen.

Um das Publikumsaufkommen beim Rathaus-Service in dieser Zeit zu entzerren, weist die Stadtverwaltung zusätzlich auf die Öffnungszeiten der Außenstelle Hofheim hin, vor allem auf die längere Donnerstag-Öffnung bis 18 Uhr. Außerdem können bereits jetzt viele Behördenangelegenheiten in Lampertheim digital erledigt werden. Unter digital.lampertheim.de finden Bürgerinnen und Bürger ein breites Spektrum an Verwaltungsdienstleistungen, für die sie lediglich einen Computer und einen Internetanschluss benötigen. red