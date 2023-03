Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kunsthandwerk Lampertheimer Ostermarkt steht im Zeichen der Bundesgartenschau

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause kann der Lions Club am 25. und 26. März wieder seinen Ostermarkt in der Hans-Pfeiffer-Halle veranstalten. Dabei machen die Verantwortlichen auch Lust auf die Bundesgartenschau in Mannheim.