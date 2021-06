Jubiläum - 100-jähriges Bestehen soll im Oktober in der Pfeiffer-Halle gefeiert werden / Wanderbetrieb beginnt am 20. Juni / Teilnahme an Ferienspielen Lampertheimer Odenwaldklub will durchstarten

Ein Geschenk zum Jubiläum: Energieried-Vertriebsleiter Stefan Fella überreicht Marius Schmidt eine Spende für die Blühweise auf dem OWK-Gelände. © Dieter Stojan