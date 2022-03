Lampertheim. Weltpolitische Ausnahmesituationen gehen auch an der Jugend nicht spurlos vorüber. So beängstigt der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine längst nicht nur die Erwachsenen, weshalb das Lampertheimer Lessing-Gymnasium am Freitag einen „Aktionstag für Frieden und Solidarität“ ausgerichtet hat.

Unter der Federführung von Europaschulkoordinatorin Monika Hebbeker

...