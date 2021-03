Lampertheim. Hildegard Becker atmet tief durch. Sie ist erleichtert. Endlich können ihre kleinen Ur-Enkel sie wieder etwas ausgiebiger besuchen. Die 91-Jährige hat am Samstag in der Lampertheimer Sedanhalle ihre erste Corona-Impfung erhalten. Möglich gemacht hat das eine dezentrale Impf-Kampagne des Kreises. 291 mobilitätseingeschränkte Menschen über 80 Jahre bekamen so am Wochenende ihre erste Schutz-Dosis gegen Covid 19. In vier Wochen kehrt das mobile Team für die zweite Impfung nach Lampertheim zurück.

Landrat Christian Engelhardt sprach vom „nächsten Schritt“. Denn am Samstag waren neben der Aktion in der Sedanhalle, erstmals überhaupt im Kreis Bergstraße, auch die Hausärzte großflächig in die Impfkampagne eingebunden. Bei einer Art Pilotprojekt haben die Mediziner des Lampertheimer Gesundheitsnetzwerks „Gala“ 140 Menschen geimpft, denen selbst der Weg in die Sedanhalle zu beschwerlich gewesen wäre. Eigentlich sollten die Hausärzte erst nach Ostern Corona-Impfungen vornehmen können. Das Ärztenetz „Gala“ hatte in den vergangenen Monaten mehrfach betont, sich am Impfen beteiligen zu wollen – so sie denn dürften und es genügend Vakzine gäbe.

Eigener Weg dank „Gala“

Mit dem Start des „häuslichen Impfens“ in der Spargelstadt geht der Kreis damit einen zunächst einmaligen eigenen Weg. Die Aktion war für Menschen gedacht, die zur Gruppe mit der höchsten Priorität gehören. Die Hausärzte – eingespannt waren 20 Mediziner von Hofheim bis Hüttenfeld - handelten im Auftrag des Kreises.

„Wir haben damit in Lampertheim begonnen, weil wir hier mit Gala ein extrem gut organisiertes Netzwerk vorfinden“, erklärte der Landrat. Denn hinter der Aktion, das betonte auch der Lampertheimer Arzt und Gala-Mitglied Dr. Karl-Wilhelm Klingler, stecke eine „wahnsinnige Logistik“. Die Mediziner konnten lediglich auf veraltete Listen des Landes zurückgreifen, für die sich rund 50 000 mobilitätseingeschränkte Menschen in ganz Hessen gemeldet hatten. Tatsächlich hatte davon aber schon eine Vielzahl die Impfung erhalten. Übrig blieben für den Kreis schließlich noch etwa 2500 und für Lampertheim potenziell 250 Menschen.

Logistische Mammutaufgabe

Die Arztpraxen hatten die Listen sortiert, sie in den vergangenen Tagen allesamt einzeln abtelefoniert und Termine für Samstag vereinbart. „Wir stellen den Impfstoff bereit, die Ärzte organisieren das dann vor Ort. Mit unserer Struktur allein wäre das gar nicht machbar“, sagte Engelhardt.

Dabei war Vorsicht und Eile zugleich geboten. Rund sechs Stunden hatten die Mediziner Zeit, das Vakzin zu verimpfen. Weil sich der Moderna-Impfstoff nicht mehr transportieren lässt, wenn er einmal auf die Spritze aufgezogen ist, griffen die Hausärzte auf Biontech zurück, während die mobilen Teams in der Sedanhalle Moderna verwendeten.

Den „Bergsträßer Weg“, wie Engelhardt das häusliche Impfen nannte, hatten Kreis und Stadt mit der temporären Einrichtung des Impfzentrums verbunden. Auch dahinter, erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer, stand eine logistische Mammutaufgabe. „Wir haben alle 2175 Menschen über 80 angeschrieben, haben zum Teil aber auch Rücksicht auf besondere Situationen bei Ehepaaren nehmen können“, so Störmer.

Das Angebot der dezentralen Impfzentren außerhalb von Darmstadt und Bensheim gibt es im Kreis nun seit drei Wochen mit immer wechselnden Städten. Die Initiative dazu kam aus den weit entfernten Kommunen wie Hirschhorn oder Neckarsteinach.

„Jeder Geimpfte hilft allen“

Das Angebot richtet sich an Menschen aus der Gruppe mit der höchsten Priorität. Die Personen im Alter über 70 Jahre, hoffen Engelhardt und Störmer, übernähmen dann im April die Hausärzte. Der Landrat zeigte sich deshalb „optimistisch, dass wir im Sommer fertig sind“. „Das muss nun auf allen Ebenen schnellstmöglich weitergehen“, hofft auch Rathauschef Störmer.

Die Stadt organisierte den Aufbau in der Sedanhalle, wurde bei der Umsetzung von den Ortsgruppen der DLRG und des DRK unterstützt. Wie berichtet will die Stadt parallel dazu im Schillercafé in Kooperation mit Apotheken ein Testzentrum einrichten. Das verzögert sich laut Störmer aber voraussichtlich auf das Wochenende.

Jeder Geimpfte, verdeutlichte Klingler, helfe. Das war auch in der Sedanhalle zu spüren. „Ich habe meine Ur-Enkel zwar ab und zu gesehen – wir konnten uns aber nie wirklich nahe kommen“, erzählte etwa Hildegard Becker. Ihre Impfung habe sie gar nicht gespürt, nach etwa 35 Minuten durfte sie wieder nach Hause. Bedenken wegen möglicher Nebenwirkungen hatte bei der Aktion am Wochenende kaum jemand. „Ich vertraue auf die Medizin, vor allem aber auf meinen Hausarzt“, sagte etwa ein 83-Jähriger. Aber auch Nebenwirkungen seien „allemal besser als Corona zu kriegen“.