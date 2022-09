Lampertheimer feiern ihr Traditionsfest

Lampertheim. Der Blick auf die Wetter-App verhieß nichts Gutes für den Kerwe-Eröffnungstag in Lampertheim. 90 Prozent Regen - die Information erschreckte Kerwe-Organisatoren und Mitwirkende. Doch die Sonne blinzelte wenigstens am frühen Abend aus den grauen Wolken und brachte die Kerweborscht um Markus Gutschalk in Feierlaune.

Diese trafen sich zunächst am Heimatmuseum, um den von Florist Jürgen Schuster gebundenen Kerwekranz aufzunehmen. Die Tür zum Museum bleibt allerdings in diesem Jahr wegen Krankheit und Helfermangel geschlossen. Damit entfällt auch die Kerwebeerdigung am Montag. „Der Entschluss ist bitter, denn wir sind seit 45 Jahren bei den Feierlichkeiten dabei“, erklärte die Vorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins Margit Karb. Die Kerweborscht sagten ihr für die Kerwe 2023 Unterstützung zu. Um dieses Versprechen zu besiegeln, spielten die Zwoa Spitzbuam „Die Kerwe is do“ und Kerweborscht Rainer Anthes rief fragend: „Wem kehrt die Kerwe?“, worauf seine Mitstreiter lauthals antworteten: „Unsa!“.

Auch Spargelkönigin Stella Svenja I. gesellte sich zu den Borscht, um mit ihnen auf der geschmückten Rolle durch das Kerwedorf zu fahren. Von dort strömte ihnen eine verführerische Duftmischung von gegrillten Steaks und süßer Zuckerwatte entgegen.

Matthias Weber stoppte den Tross am Stand der Aktionsgruppe Meute, damit die Kerweborscht eine Pause einlegen und Bier auftanken konnten. Vor allem Finn Schumacher und Luka Siegel brauchten Kraft, denn sie mussten den schweren Kranz zum Alten Rathaus tragen. „Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?“, spielten die Musikanten unterdessen.

„Wir haben keine Preiserhöhungen, alles ist beim Alten geblieben“, konterte Meute-Vorsitzender Rolf Wegerle und betonte: „0,4 Liter kosten weiterhin 3,50 Euro.“ Kerweborscht Horst Gützkow steuerte darauf den Ausschank der Aktionsgruppe an, um sich sein Kerwe-Bier schmecken zu lassen. „Heutzutage muss man schon aufs Geld schauen. Die Preissteigerungen im Allgemeinen sind schon ärgerlich“, sagte er.

Gepfefferte „Redd“

Den nächsten Halt legte der Kerwetross bei den Siebenbürger Sachsen ein. „Schön, dass ihr do seid“, freute sich Rainer Anthes und überreichte den Frauen eine rote oder eine weiße Rose. Als Willkommenstrunk gab es dort ein Gläschen Sauerkirschlikör. „Schon der Vitamine wegen“, witzelten die Kerwehelfer.

„Wir mussten unsere Preise minimal erhöhen, da Fleisch und Getränke teurer geworden sind“, bedauerte deren Sprecher Hans Gierlich wohl wissend, dass etliche Besucher derzeit mehr aufs Geld schauen. „Auch ich achte auf das Preis-Leistungs-Verhältnis“, betonte beispielsweise Petra Dembski, während sie am Stand deftige Speisen kaufte.

Am historischen Rathaus wurde die lustige Truppe schon von einer Schar Lampertheimer erwartet. Kerweborscht Finn Schumacher stieg auf die Leiter, hängte den Kranz auf und Kerweredner Heinz „Clever“ Eichenauer, Bürgermeister Gottfried Störmer und Stella Svenja I. betraten den Balkon. „Seid ihr für die Kerwe bereit?“, fragte die Spargelkönigin und aus der Zuschauerrunde ertönte ein einhelliges: „Ja!“

Dann hielt Eichenaucher eine gepfefferte „Redd“ und nahm dabei zunächst die Entwicklung der Lampertheimer Grundstückpreise aufs Korn: „Gewinnmaximierung steht jetzt an erschter Stelle, die Stadt betätigt sich, un des is nei, als städtischer Immobilienhai. Und verkeeft Bauplätz zum gleiche Preis wie in Frankfurt uff de Zeil.“ Zudem witzelte er über das neue Straßenbaukonzept: „Mer stellt Absperrunge um die kaputte Stelle, statt Reparatur.“

Derweil fange Bürgermeister Gottfried Störmer selbst schon mal mit dem Energiesparen an: „Er hot sein Dienstwache abgemeld un nun spart de Stadt uff die Art noch Geld. Er lässt sich blouß noch mit de städtische Rikscha rumfahrn.“

Kurz darauf kam Störmer als Baumeister in weißem Hemd und Schippe zu Wort. Der Bürgermeister erklärte, dass es die Stadt bei der Vorbereitung der Kerwe freilich nicht leicht gehabt habe und sagte dann gut gelaunt: „Verlasst euch droff, ich mache jetzt die Stadtkasse off.“ Daraufhin eilte der Verwaltungschef zum Bierfass, schwang den Hammer und nach drei Schlägen spritzte zumindest der erste Bierschaum. Die Musikanten stimmten sogleich „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ an. Im Hintergrund ertönten die Geräusche der Fahrgeschäfte, auf denen sich die Kerwebesucher nun amüsierten.

Kinder genießen das Karussell

Die kleinen Gäste drehten etwa so manche Runde auf dem Kinderkarussell des Familienunternehmens Schneider. „Wir haben unsere Preise gehalten“, sagte Silke Schneider. Das sei in diesen Zeiten wichtig. Denn vor allem Familien mit niedrigem Einkommen hätten derzeit am meisten unter der Inflation zu leiden, erklärte sie.