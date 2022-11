Mannheimer Morgen Plus-Artikel Musik Lampertheimer Dekanatskantorei widmet sich Schütz und Vivaldi

Zwei Konzerte bereitet die Dekanatskantorei in Lampertheim vor. Am 11. Dezember singt der Chor Werke von Heinrich Schütz und Antonio Vivaldi. Am 1. Januar präsentiert sich ein Mitsing-Projekt, für das Interessierte gesucht werden.