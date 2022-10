Lampertheimer Bürgermeister in anderer Rolle

Lampertheim. Lampertheim. 14 Lampertheimer oder mit Lampertheim verbundene Organisten geben am Sonntag gemeinsam ein Konzert an der Großen Blauen in der Domkirche. Einer der Orgelspieler ist Bürgermeister Gottfried Störmer. Der „Südhessen Morgen“ hat ihn befragt, wie er zum Orgelspiel gekommen ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit wann spielen Sie Orgel und wie sind Sie dazu gekommen?

Gottfried Störmer: Meine Patentante Gertrud Fragner war in den 1960er und 1970er Jahre Organistin im Dom und in der Martin-Luther-Kirche. Sie nahm dieses Amt in Zusammenarbeit mit dem Lehrer Moos aus Lampertheim wahr. Sie hat mir im Alter von fünf Jahren bereits den Weg zur Musik gezeigt. Am Harmonium, auf ihrem Schoß sitzend, habe ich die ersten Lieder an einem Tasteninstrument gespielt. Später habe ich zunächst bei ihr, dann aber bei Musikdirektor Valentin Seib Klavierunterricht erhalten. Ich habe ab dem Alter von etwa 13 Jahren meine Tante beim Musizieren in den Gottesdiensten unterstützt, im Handharmonika Club 1934 musiziert und später - ab 15 Jahren - in der Tanzband „The Red Roses“ gespielt. Dort war ich aktiv, bis ich 1981 meine Ausbildung bei der Polizei begann und aufgrund des Berufs keine sichere Terminvereinbarung mehr abgeben konnte.

Wann können die Lampertheimer Sie üblicherweise hören?

Störmer: Normalerweise gar nicht. Ich spiele ausschließlich in meinem privaten Arbeitszimmer, in dem ein E-Piano steht.

Was bedeutet Ihnen das Orgelspiel?

Störmer: Aktuell eine Herausforderung, die ich aber gerne annehme und die in Erinnerung ruft, was ich mit der Musik für tolle Erlebnisse hatte.

Welches Musikstück haben Sie für das Konzert am Sonntag ausgewählt und was spielen Sie am liebsten?

Störmer: Im Konzert spiele ich das Präludium und Fuge F-Dur von Johann Sebastian Bach. Ansonsten bin ich eher bei der leichten Muse platziert: gerne Beatles, Rockballaden, melodischer Jazz.

Sind Sie aufgeregt?

Störmer: Nein. Voller Vorfreude. Das Lampenfieber am Konzertabend wird aber vermutlich nicht ausbleiben. swa