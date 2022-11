Mannheimer Morgen Plus-Artikel Advent Lampertheimer Bücherei wird zum Winterzauberwunderland

Auch in diesem Jahr lädt die Stadtbücherei Lampertheim in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Kinder und Jugendliche ein, an unterschiedlichen Adventsaktionen in der Bücherei im Haus am Römer teilzunehmen.