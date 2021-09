Lampertheimer Brückenbauerin

Lampertheim. Maria Papadopoulou gehört zum Lotsenteam der ersten Stunde in Lampertheim und ist dort seit fünf Jahren aktiv. Gemeinsam mit 25 ausgewählten Integrationslotsinnen und -lotsen aus Hessen wurde sie bei einem Festakt im Beisein von Sozialminister Kai Klose geehrt.

Maria Papadopoulou gilt in Lampertheim als Brückenbauerin, der es gelingt, die vielfältigen Bedürfnisse und Erwartungen von Zugewanderten einerseits und den Anforderungen der Institutionen der Aufnahmegesellschaft andererseits zu vermitteln. „Als Integrationslotsinnen und -lotsen unterstützen Sie Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, bei uns anzukommen, begleiten sie bei Amtsgängen oder stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind Wegweiser und Ratgeberin in einer Person. Sie bauen mit ihrem Engagement Brücken der sprachlichen, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration“, so Kai Klose im Rahmen des Festakts im Schloss Biebrich in Wiesbaden. Neben der Informationsvermittlung in wichtigen Alltagsfragen leisten die etwa 850 hessischen Integrationslotsen zudem einen kulturmittelnden Beitrag. Für ihre Arbeit werden sie von Trägerorganisationen fachlich qualifiziert und unterstützt.

Von 2014 bis 2021 wurden für Qualifizierungen und Einsätze ehrenamtlicher Integrationslotsinnen und -lotsen mehr als 3,5 Millionen Euro aus dem Landesprogramm WIR investiert. Im Jahr 2021 sind bisher schon über 650 000 Euro abgerufen worden – die höchste Summe der vergangenen Jahre, was sich auch mit der neuen Förderrichtlinie „WIR – Vielfalt und Teilhabe“ verbinden lässt. red