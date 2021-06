Lampertheim. Erst mal orientieren und gucken, wie der Hase läuft. So etwa verlief die erste Sitzung des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses, kurz SoBiKA, der neuen Legislaturperiode am Donnerstagabend in der Hans-Pfeiffer-Halle. Etliche Ausschussmitglieder sind bei der Kommunalwahl im März neu in die Stadtverordnetenversammlung gewählt worden und starten nun mit den konstituierenden

