Lampertheim. Alfred Richter ist am 23. Dezember im Alter von 77 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Der Hüttenfelder hinterlässt Ehefrau Heidi, zwei Töchter und zwei Enkelkinder. In seinem beruflichen und privaten Leben hat er Erfolgsgeschichte geschrieben, vor allen als Leiter des Hüttenfelder Betriebes für Besen- und Bürstenwaren Rial non food Vertriebs GmbH.

Richter wurde im

...