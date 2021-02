Lampertheim. Konkret hat weder die Stadt Lampertheim noch der Kreis Bergstraße in der Pressekonferenz des Robert Koch-Instituts (RKI) und dessen Präsidenten Lothar Wieler sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Rolle gespielt. Auch fiel der Name der Spargelstadt oder des Kreises kein einziges Mal. Allenfalls ließen sich die Untersuchungsergebnisse aus dem Kreis in manche Aussagen Wielers hinein interpretieren. So erwartet das RKI laut seinem Präsidenten mehr Ausbrüche unter jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen, verursacht vor allem durch die britische Variante B.1.1.7 des Coronavirus – eine Beobachtung, die auch das Kreisgesundheitsamt seit Wochen schon macht. Aktuell stellen hier die 16- bis 40-Jährigen in der Menge der Infizierten einen Anteil von 35 Prozent, die der über 80-Jährigen dagegen nur noch acht Prozent.

Wie bereits in der Freitagausgabe des „Südhessen Morgen“ berichtet, war das RKI mit zwei Mitarbeitern seit dem vergangenen Sonntag im Kreis vor Ort unterwegs, um vor allem die Ausbruchsgeschehen in den Kindertagesstätten im Lampertheimer Guldenweg, in Gorxheimertal und Rimbach zu untersuchen. Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hatte davon in der wöchentlichen Corona-Pressekonferenz berichtet und auch von der Mitteilung der RKI-Mitarbeiter, dass die Erkenntnisse aus dem hiesigen Ausbruchsgeschehen in die Handlungsempfehlungen des Instituts einfließen werden. bjz