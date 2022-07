Lampertheim wird Buga-Partner

Lampertheim/Mannheim. Lampertheim wird Partnerkommune der Bundesgartenschau (Buga), die im kommenden Jahr in Mannheim stattfindet. Das erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos) in der Stadtverordnetenversammlung am Freitagabend. Dort fanden die Parlamentarier entsprechende Flyer auf ihren Plätzen. Für die Spargelstadt entstünden dadurch keine Kosten, erklärte Störmer auf Nachfrage von Gernot Diehlmann (FDP). Lampertheim verpflichte sich lediglich, künftig beim Stadtmarketing und im Rathausservice Eintrittskarten für die Blumenschau zu verkaufen. Wann der Ticketverkauf starten soll, ist noch offen.

Buga-Sprecherin Corinna Brod bestätigte die Kooperation am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Lampertheim und die Bundesgartenschau haben etliche gleiche Leitthemen“, betonte sie. Dazu gehörten vor allem Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Gerade mit Insektenschutzprojekten, Biotopvernetzungen und als Fairtrade-Stadt habe sich Lampertheim als Partner empfohlen, so Brod. Wie sich die Kooperation weiter gestaltet, soll im August bekannt gegeben werden. Lampertheim ist die dritte Buga-Partnerkommune nach Viernheim und Neustadt an der Weinstraße. off