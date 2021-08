Lampertheim will Rhein-Ufer säubern

Lampertheim. Der Rhein und seine Ufer sollen sauberer werden. Diesem Ziel haben sich etliche Privatleute und Organisationen verschrieben, die der „fortschreitenden Zerstörung unserer Natur“ nicht mehr tatenlos zusehen wollen. „RhineCleanUp“ ist der Name einer Gruppe, die sich vorgenommen hat, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Müll nicht mehr achtlos weggeworfen wird.

Sieben Anrainerländer von Rhein, Mosel, und Ruhr haben sich in der Organisation zusammengeschlossen und veranstalten Sammel- und Aufräumtage an den Flussufern. Im vergangenen Jahr waren es immerhin 35 000 Helfer, die sich in ihrer Freizeit für eine saubere Umwelt engagierten. Am Samstag, 11. September, ist es wieder so weit, die Helfer starten dann zu einer weiteren Reinigungsaktion am Rhein. Treffpunkt für die Teilnehmer ist um 11 Uhr am Bau, also die Brücke über den Altrhein zum Biedensand.

Helen Diehlmann (l.) und Ute Striebinger werben für den Aktionstag. © stojan

Naturschutzbund aktiv

Der Naturschutzbund Lampertheim hat die Aufgabe übernommen, in einem Streifen von einem Kilometer rechts und links der Nato-Rampe für Sauberkeit zu sorgen. Erster Stadtrat Marius Schmidt hatte die Idee, sich dieses länderübergreifenden Vorhabens anzuschließen und gleichzeitig die Altrheinufer zu säubern.

Um auf dieses Projekt aufmerksam zu machen, traf sich Schmidt am Samstag mit Kulturamtsleiter Rolf Hecher sowie Ute Striebinger und Werner Brall vom Seniorenbeirat. Mit dabei waren auch Helen Diehlmann und Melina Kugler vom Jugendbeirat. Der Erste Stadtrat appellierte dabei an seine Mitbürger, etwa zwei Stunden dafür aufzubringen, um die Natur und den Altrhein in seiner Ursprünglichkeit zu erhalten. Die Stadt hat die Organisation übernommen und wird Müllsäcke und Werkzeuge bereitstellen. Zusätzlich will sie für die Verpflegung der Teilnehmer sorgen.

Jugend und Senioren wirken mit

Auch Melina Kugler vom Lampertheimer Jugendbeirat warb für die bevorstehende Aktion. „Wir waren im letzten Jahr schon dabei, und wir werden auch diesmal unsere Jugendlichen wieder motivieren, sich zahlreich einzubringen“, teilte sie mit. Ute Striebinger vom Seniorenbeirat versprach ebenso, in ihrem Umfeld die nötige Werbung zu machen. „Viele Senioren sind noch rüstig und können helfen. Außerdem ist es doch eine gute Gelegenheit, dass Jung und Alt wieder einmal zusammen kommen.“