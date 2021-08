Lampertheim wieder Fairtrade-Stadt

Lampertheim. . Fairtrade-Stadt ist eine Auszeichnung für Kommunen, die sich gemeinsam mit lokalen Akteuren für fairen Handel einsetzen und ihn fördern. Lampertheim gehört seit 2013 zu den zertifizierten Städten, schied aber 2015 mangels Aktivitäten wieder aus. In diesem Jahr wurden erneut Anstrengungen unternommen, um eine Rezertifizierung zu erreichen. So wurde eine Koordinierungsgruppe gebildet, Einzelhändler und Gastronomen wurdentr für die Nutzung von Fairtrade gewonnen und die Öffentlichkeitsarbeit wurde verstärkt. Der Lohn ist die Erneuerung des Siegels „Fairtrade Town“.

Die offizielle Präsentation der Urkunde war auf dem Europaplatz gemeinsam mit Bürgermeister Gottfried Störmer, den Pfarrer Christian Rauch und Manfred Hauch, sowie Rainer Anthes vom Wirtschafts-und Verkehrsverein. Dabei waren auch Mitarbeiter des Weltladens mit ihren Vorsitzenden Susanne Braun und Rita Lülling, die zugleich die Steuergruppe zusammen mit Sofia Düring bilden.

Für ihn und die Stadt sei es eine erfreuliche Auszeichnung, zumal sich immer mehr Geschäfte und Vereine sich für diese Produkte interessierten, betonte Bürgermeister Störmer. Neun Supermärkte und drei Einzelhändler sowie sechs Gastronomiebetriebe und Hotels bieten in unterschiedlicher Form Produkte aus dem fairen Handel an.

Laut Störmer ist bei diesen Produkten sicherzustellen, dass die Erzeuger nicht ausgebeutet werden und ein fairer Lohn gezahlt wird. Dazu gehöre auch das Tabu der Kinderarbeit und die Produktion unter menschenwürdigen Umständen. „Nicht immer wenn man die billigste Ware kauft, ist das die richtige Entscheidung“, so der Bürgermeister. „Da haben wir auch eine Verantwortung, da muss man mal Flagge zeigen.“ Bei Pfarrer Christian Rauch bedankte er sich für die Renovierung des kircheneigenen Gebäudes, in dem der Weltladen untergebracht ist.

Steigendes Kaufinteresse

Rita Lülling und Susanne Braun be- richteten von ihren Erfahrungen mit dem Weltladen. Ein breites Lebensmittelsortiment wie Kaffee, Tee oder Süßigkeiten sind im Verkauf, aber auch Spielzeug und Kunsthandwerk werden angeboten. Dank einer Stammkundschaft sei man ganz gut durch die Corona-Zeit gekommen, berichten die Vorstandsmitglieder. Und auch der Sinneswandel in der Bevölkerung mit der Einsicht in die größere Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen und mehr Gerechtigkeit habe zu einem steigenden Kaufinteresse geführt.

„Wir sind ein tolles Team von 15 ehrenamtlichen Helfern und wir sind dankbar für jede Hilfe“, betonten sie. Susanne Braun richtete bei der Gelegenheit die Bitte an den Bürgermeister, doch ein Hinweisschild auf den Laden anbringen zu lassen. Störmer antwortete, dass bald Weihnachten sei. Auch Rainer Anthes vom Wirtschafts- und Verkehrsverein appellierte an die Bevölkerung. Hier sei eine Bewusstseinsänderung nötig: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen“, so Anthes. Erster Stadtrat Marius Schmidt berichtete in seiner Funktion als Vorsitzender des Lampertheimer Odenwaldklubs, dass im Klubhaus nur noch Kaffee aus dem Fairtradehandel ausgeschenkt werde. Im Übrigen mache sich der Verein Gedanken über ein Projekt, das unter dem Titel „Fairtrade-Wandern“ läuft.

Mit einem kleinen Sektempfang vor den ausgestellten Produkten des Weltladens endete die kleine Feier zur Rezertifizierung der Stadt.