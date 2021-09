Lampertheim in Vorreiterrolle

Lampertheim. Bewegung und körperliche Aktivität spielen eine wichtige Rolle – vor allem für Kinder. Da waren sich die Verantwortlichen des Projektes „Bewegter Kindergarten“ einig. Denn eine körperliche Betätigung trage beachtlich zu einer gesunden physischen und psychischen Entwicklung der kleinen Leute bei. In vier Lampertheimer Kindereinrichtungen wird das Projekt – dessen Konzept der Kreis Bergstraße auf die Beine gestellt hat – schon umgesetzt und weitere Institutionen werden folgen.

An die Vertreterinnen der Kinderkrippen und Kindertagesstätten überreichten die erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz, die Schirmherrin Nicole Reinhardt und Marius Schmidt, Erster Stadtrat und Dezernent für Frühkindliche Bildung, die Zertifikate und Urkunden.

Vom Sportwissenschaftler Reimar Bezzenberger gab es obendrein eine Karteikartenzusammenstellung mit dem Titel „Ballspielesammlung“ von Willi Brunert aus Münster. Bezzenberger lobte die Lampertheimer, da sie eine Vorreiterrolle einnehmen. Er hatte das Programm erarbeitet. Die Ausbildung für die Erzieherinnen der Kinderkrippen Zwergenschloß und Zauberwald sowie der Kindertagesstätte Rosenstock und dem Waldkindergarten Fuchsbau fand bereits 2019 statt, aber bedingt durch die Corona-Pandemie konnten die Zeugnisse bisher nicht überreicht werden, erklärte Reinhild Zolg, die Gesundheitspräventionsbeauftragte des Kreises.

Neue Impulse durch Fortbildung

Das Prinzip der Aktion sei relativ einfach, war von den Teilnehmerinnen an der Weiterbildung zu erfahren. So berichtete Melanie Reipa, die Leiterin der Kinderkrippe Zauberwald, über den Inhalt der Schulung und wie die Erzieherinnen die Erlernte in den pädagogischen Alltag einbauen. Es sei eine Fortbildung mit viel Praxis und Theorie gewesen, die Freude bereitet und neue Impulse gegeben habe: beispielsweise Spielideen zur Förderung des Gleichgewichtes und wie die Erzieherinnen die Kleinen mit Bewegungen spielerisch begeistern können.

Selbst beim Ausführen eines Singkreises bräuchten die Mädchen und Jungen nicht ruhig dazustehen, sondern könnten beim Singen passende Bewegungen mitmachen. Das Projekt sei in einem Elternabend besprochen wurden. Durch Bewegung und Spiel lernten Kinder schnell, war Marius Schmidt der Meinung. Und er ließ wissen, was das Rückwärtslaufen mit dem Subtrahieren zu tun haben soll. Wie beim Springen oder Balancieren würden im frühkindlichen Alter motorische und kognitive Fähigkeiten entwickelt. Wer nicht rückwärts laufen kann, könne auch nicht rückwärts rechnen. Der Kreis Bergstraße sei auch mit diesem tollen pädagogischen Konzept ein guter Partner der Stadt Lampertheim, lobte Schmidt und beglückwünschte die Beteiligten.

Die Bergsträßer Gesundheitsdezernentin erklärte, dass die letzten, detaillierten Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen eine alarmierende Wirkung auf Stolz hatten. Anlass waren die motorischen Defizite bei Fünf- und Sechsjährigen. Außerdem führe weniger Bewegung – wie verstärkt während der Corona-Krise – zu Übergewicht. Bei den Schulkindern seien zehn Prozent übergewichtig. Bei Schülern mit Migrationshintergrund liege der Prozentsatz deutlich höher. Das Ergebnis hat Diana Stolz und ihre Mitstreiter vom Kreis Bergstraße bewegt, dem entgegenzuwirken und das Projekt „Bewegter Kindergarten“ ins Leben zu rufen, damit die Mädchen und Jungen im Kindergarten die eigene Beweglichkeit verbessern. Vor allem sollten die Bewegungsspiele Spaß machen.

„Ich unterstütze die Aktion sehr gerne“, betonte die Schirmherrin und Olympiasiegerin im Kanurennsport Nicole Reinhardt. Sie wisse als Mutter einer kleinen Tochter und als ehemalige Leistungssportlerin wie wichtig es sei, mit Bewegungsspielen in früher Kindheit anzufangen, damit sich die Bewegungswelt aufbaue und die Kinder auf das Leben vorbereitet werden. Denn eine frühkindliche Bewegungsförderung beeinflusse die gesamte Entwicklung positiv.

„Lernen braucht Bewegung“

Reinhardt freue sich über die Bereitschaft der Lampertheimer Erzieherinnen und Erzieher, das Projekt in den Kindereinrichtungen umzusetzen. Bezzenberger nannte das Negativbeispiel in den USA, wo es sehr viele übergewichtige Menschen gebe. Dieser Zustand sei erschreckend. Die fettleibigen Menschen bedeuteten ein großes Problem, das er „Fett For Life“ nannte. Bezzenberger warnte, dass im Elternhaus oftmals der Grundstock für Dickleibigkeit gelegt werde. Er gab den Erzieherinnen mit auf den Weg: „Lernen braucht Bewegung, Rumtollen macht schlau:“

