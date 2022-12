Lampertheim geht baden

Lampertheim. Wer alle Geschenke besorgt und den Weihnachtsbaum geschmückt hat, kann an Heiligabend noch einige Bahnen im Lampertheimer Hallenbad schwimmen. Bis 12 Uhr ist geöffnet, wie die Geschäftsleitung der Biedensand Bäder mitteilt. Am Sonntag, 25. Dezember, bleibt das Bad geschlossen. Dafür ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag bis 12 Uhr geöffnet. Auch am Samstag, 31. Dezember, ist das Hallenbad geöffnet. Allerdings empfiehlt sich der Besuch am Silvestertag ebenfalls vor allem für Menschen, die schon morgens fit sind. So endet der letzte Tag des Jahres in der Lampertheimer Schwimmhalle auch um 12 Uhr. In der Zeit zwischen den Jahren ist das Bad wie gewohnt geöffnet. wol

