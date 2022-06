Lampertheim feiert mit neuer Spargelkönigin

Lampertheim. Die Spargelstadt hat eine neue Spargelkönigin! Am Freitagabend wurde Stella Svenja I. im Festzelt auf dem Schillerplatz inthronisiert. Von ihrer Vorgängerin Alina-Sophie I. erhielt sie die hoheitlichen Insignien. Anschließend eröffnete die frisch ins Amt Eingeführte mit Bürgermeister Gottfried Störmer (links im Bild) das Spargelfest und wünschte den Lampertheimern fröhliche Festtage. Am Samstag öffnet die Festmeile um 13 Uhr, um 14 Uhr beginnt der Nachmittag für Senioren im Festzelt. Neben Essen, Trinken, Fahrgeschäften und Verkaufsständen gibt es reichlich Musik. Am Sonntag geht das Fest um 10 Uhr weiter. Um 11 Uhr beginnt ein ökumenischer Gottesdienst im Stadtpark und der Jazzfrühschoppen im Festzelt. Der Spargelschälwettbewerb startet um 15 Uhr. swa

