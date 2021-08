Lampertheim: Endlich wieder Leben im Vogelpark

Lampertheim. Durch mehrere Jahrzehnte der Musikgeschichte groovte die Band Zeitlos am Freitagabend auf der Bühne des Vogelparks. Die sechsköpfige Formation habe ihren Namen aus gutem Grund, betonte Bandleader Alex Dürr, als er das Programm vorstellte. Zu hören waren Hits der 70er, 80er und 90er Jahre aus den Bereichen Rock und Pop. Keyboard, zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug erklangen, hinzu kamen die kräftigen Stimmen von Alex Dürr und Sängerin Ella Lauretta.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die anderen Musiker aus der Region stammen, lebt Alex Rothmund in Lampertheim. Den Musikfans ist vor allem als Schlagzeuger der Band Ohriginal bekannt. Bei Zeitlos bewies Rothmund hingegen sein Können am Bass.

Die Band hatte sich 2019 gegründet. Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie zeigten sich die Bandmitglieder froh, wieder im Rampenlicht stehen zu können. Den Kontakt zur Band konnte der Erste Vorsitzende des Vogelparks, Stephan Germann, herstellen. Da die Gruppe technische Probleme hatte, fing das Konzert später an, gerade als ein Regenschauer Lampertheim erreichte. Der Titel Kultursommer passte nicht zu dem Abend, das ungemütliche Wetter fühlte sich eher herbstlich an. Dennoch waren zahlreiche Besucher gekommen und feierten unter den großen Sonnenschirmen, die als Regenschutz genutzt wurden. „Bevor wir erfrieren, fangen wir an“, betonte der Bandleader, griff in die Tasten seines Keyboards und sang „Beds Are Burning“ von Midnight Oil. Mit Blick aufs Wetter sagte Alex Dürr: „Ihr werdet den Abend wohl nicht vergessen. Aber wir geben unser Bestes. Und warum machen wir das? Weil wir Musik lieben.“ Der Frontmann freute sich, dass auch das Publikum gut drauf war und im Takt klatschte. Worauf Alex Rothmund das Mikro aufdrehte und singend verkündete: „An Tagen wie diesen“. Wie es das Lied der Toten Hosen beschreibt, wünschten sich auch die Mitglieder von Zeitlos „Unendlichkeit“. Mit Speisen und Getränken wurden die Besucher von den Helfern des Vogelparkteams bestens versorgt. Die Zweite Vorsitzende Sandra Gogolok erhielt Unterstützung von ihren beiden Söhnen, die Pommes frites austeilten.

Auftritt im Petticoat

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstagabend ließ sich die Sonne blicken und die Fans der Formation The Silverballs genossen mehrere vergnügliche Stunden. Die Darmstädter Band bot Rock’n’Roll der 50er und frühen 60er Jahre. Sandra Gogolok wählte ein elegantes Swingkleid mit Petticoat als Outfit und sorgte damit sogleich für gute Laune. Sänger Jürgen Rutz setzte sich an das Piano und stimmte Frankie Fords Hit „Sea Cruise“ an. Mit ihrer Leidenschaft und dem Spaß an der Musik rissen die Bandmitglieder die Zuhörer sofort mit. Statt zu tanzen, rutschten sie auf den Bierbänken hin und her. roi