Lampertheim droht in diesem Jahr ein Investitionsstau

Lampertheim. Eigentlich war es eine klare Sache. Im Februar hat die Stadtverordnetenversammlung den Haushaltsplan für das laufende Jahr beschlossen und anschließend dem Kreis vorgelegt. Weil der Plan defizitär ist, hat die Verwaltung im Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht und der Finanzaufsichtsbehörde des Regierungspräsidiums (RP) ein Haushaltssicherungskonzept und eine Satzung mit Auflagen der Behörden erstellt, der die Stadt offiziell beitreten muss. Eigentlich eine bessere Formalie, die mit einer Enthaltung durch den Ausschuss ging – wäre da nicht ein kleines Detail. Weil nun das erste Halbjahr bereits vorbei ist, drängt die Zeit.

Eines ist schon jetzt klar: Alle im Jahr 2021 geplanten Investitionen wird die Verwaltung nicht mehr realisieren können – denn ohne die formale Genehmigung der oberen Behörden geht wenig. Ob schon absehbar wäre, welche Investitionen auf der Strecke blieben, wollte Uwe Häussler (SPD) daher wissen. „1:1 werden wir den Haushaltsplan aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht umsetzen können“, bestätigte Finanz-Fachbereichsleiter Gregor Ruh. Von Ersparnissen könne dabei aber nicht die Rede sein, so Freidemokratin Stefanie Teufel. „Höchstens von einem Trauerspiel. Wenn wir gemäß der Zeit jetzt nur noch die Hälfte schaffen, wäre das ein Drama“, betonte sie. Denn der Haushaltsplan unterliegt grundsätzlich der Jährlichkeit. Maßnahmen können zwar ins nächste übertragen werden, das bedarf aber erst eines neuen Haushaltsbeschlusses.

Diskussion über Grundsteuer

Teufel störte sich aber noch an einem anderen Detail in den vermeintlichen Formalien: Im Schreiben des Landratsamts mit Anpassungen und Maßnahmen heißt es: „Die ab 2022 berücksichtigte Erhöhung der Grundsteuer B auf 550 Prozent ist dabei fester Bestandteil der mittelfristigen Finanzplanung.“ „Plötzlich“, so Teufel, „ist das fest eingeplant. Das gefällt mir überhaupt nicht“. Bürgermeister Gottfried Störmer erinnerte, dass die Aufsichtsbehörden eine Grundsteuererhöhung in Lampertheim nicht beschließen können. „Das liegt allein in der Entscheidungsgewalt der Stadtverordnetenversammlung“, so der Finanzdezernent. Ohnehin müsse man bei mittel- und langfristigen Prognosen abwarten, wie sich die finanzielle Situation und damit die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren entwickeln.

Im Rahmen der Sitzung empfahl der Ausschuss gleich mehrere Satzungsänderungen und Neufassungen einstimmig. Nach der neuen Feuerwehrsatzung sollen unter anderem Ehrenamtliche, die über das übliche Maß hinaus Dienst leisten, besser entschädigt werden. Außerdem wurden neue Satzungen für den Wochenmarkt, die öffentliche Straßenreinigung und die Stadtbücherei verabschiedet.

