Lampertheim: CC Rot-Weiß zündet närrisches Feuerwerk

Lampertheim. Was gibt es für die Fastnachter des 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) wohl schöneres, als zum 66-jährigen Jubiläum eine Überraschungsparty zu feiern? Die Lampertheimer Narren luden am Samstagabend zur Jubiläumsprunksitzung in die Hans-Pfeiffer-Halle mit anschließender Party ein. Mit viel Herzblut und tollen Ideen hatten die rot-weißen Narren, die Feuerwehrleute Lampertheim-Mitte

...