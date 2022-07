Lampertheim auf dem Trockenen

Lampertheim. Lampertheim. Weil es seit Wochen kaum regnet, müssen die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs täglich mit ihren Tankwagen ausrücken, um zu gießen. Echte Knochenarbeit bei meist hohen Temperaturen, wie Sabine Vilgis, Leiterin der Technische Betriebsdienste Lampertheim, sagt. „Wir benötigen zurzeit 70 000 Liter Wasser täglich, um die jungen Bäume in der Stadt zu versorgen.“

Hitze und Trockenheit In den kommenden Jahren könnte es in Deutschland durchschnittlich bis zu ein Grad wärmer werden als in den vergangenen drei Jahrzehnten. Das haben neue Klimavorhersagen ergeben, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) berechnet hat. Die mittlere Temperatur der Jahre 2022 bis 2028 könnte etwa 0,5 bis ein Grad wärmer ausfallen als der Durchschnitt von 9,3 Grad der – bereits relativ warmen – Referenzperiode 1991-2020. Ein Blick auf die Karten des DWD zeigt, dass Hessen eher im unteren Bereich dieses Spektrums liegt; die wärmsten Regionen finden sich im Süden. Der Naturschutzbund (Nabu) in Hessen ruft dazu auf, im Garten Wasser zu sparen. Demnach ist es sinnvoll, den Boden mit Gründüngungspflanzen oder Mulch zu bedecken, um ihn vor dem Austrocknen zu schützen. Auch das oberflächliche Auflockern des Bodens verhindert, dass Wasser stark verdunstet. Rasen muss nicht gewässert werden, er kann längere Trockenperioden ertragen und wird wieder grün. Die Wurzeln bleiben intakt und treiben bei Feuchtigkeit neu aus. Kompost speichert viel Wasser und ist daher eine wichtige Ergänzung für Pflanzen. Hecken und Sträucher sind wichtig im Garten. Sie halten Wind ab, schützen vor Verdunstung und erhalten Bodenfeuchte. Niederschläge werden abgefangen und die Taubildung erhöht. Zudem versorgen heimische Gehölze Insekten mit Nahrung und bieten Vögeln Unterschlupf. Sie filtern Staub und Pollen und produzieren Kühle durch Verdunstung. Entsiegelte Böden und Versickerungsflächen lassen Regenwasser in den Boden sickern. Wird der Gartenschlauch an die Trinkwasserleitung angeschlossen, werden wertvolle Ressourcen verschwendet. Wer die Möglichkeit hat, sollte Regenwasser auffangen und damit gießen. wol/dpa

Weil das nicht für alle 6000 Stadtbäume ausreicht, konzentriere man sich auf die jungen Gewächse, die dringend auf die stete Dusche angewiesen sind. Da der Verbrauch der lebensspendenden Flüssigkeit vom Beregnungswasserverband Hessisches Ried vorgegeben ist, setzt die Stadt auf Unterstützung: „Wir sind über alle Bürger froh, die sich Zeit nehmen, um einen Baum in ihrer Straße zu gießen“, sagt Vilgis.

Linderung in der kühlen Kirche?

Dass dieser Appell einen ernsten Hintergrund hat, zeigen Daten der Meßstation in Neuschloß. Nach Angaben der Abteilung Klima- und Umweltberatung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen im Juli gerade einmal 5,6 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Im Referenzzeitraum 1991 bis 2020 gab es im Schnitt im Juli 70,7 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter. Damit liegt der Juli 2022 bisher gerade einmal bei acht Prozent des Mittelwerts, so ein DWD-Sprecher.

Abgesehen von den Folgen für Flora, Fauna und Mensch, dürfte die aktuelle Trockenheit auch wirtschaftliche Folgen verursachen, etwa, weil die Pflege städtischer Grünanlagen an die herrschenden Verhältnisse angepasst werden muss. „Wie hoch die Kosten werden, ist momentan nicht abzusehen. Es ist unklar, wie lange diese Trockenperiode noch anhält und welche Wetterlage danach kommt“, erklärt ein Sprecher der Stadt.

Er sagt, in der Römerstraße konzentriere man sich zurzeit vor allem auf die Frage, wie sich die Folgen von Hitze und Trockenheit für die Menschen mildern lassen. „Hier führen wir beispielsweise Gespräche mit den Kirchen. Es wäre denkbar, diese an heißen Tagen für die Bevölkerung zu öffnen“, sagt der Sprecher. Abkühlung sei gut, aber auch das regelmäßige Trinken wolle man fördern. Daher gibt es die Idee, permanente oder temporäre Trinkwasserspender im Stadtgebiet aufzustellen.

Die Verwaltung appelliere aber auch an die Eigenverantwortung: „Jeder sollte selbst einschätzen können, welche körperliche Betätigung er sich bei solchen Temperaturen zutrauen kann, und dass er selbstverständlich auf seine Versorgung mit Wasser achten muss“, so der Stadtsprecher.

Regenvorhersage schwierig

Doch wie lange hält die Trockenheit noch an? Aktuell sind exakte Vorhersagen für Südhessen schwierig, wie ein DWD-Meteorologe einräumt. Zwar dürften es in den kommenden Tagen immer wieder Schauer über dem Ried geben, gebietsweise womöglich sogar Starkregen. „Wo das aber geschehen wird, ist aktuell nicht genau zu lokalisieren. Wir gehen nicht davon aus, dass die Niederschläge flächendeckend sind“, fügt der DWD-Mann hinzu. Immerhin, dort, wo Regen niedergehe, werde die Waldbrandgefahr zumindest kurzfristig gelindert. Doch schon von kommendem Dienstag an dürfte es wieder heiß in Südhessen werden. „Länger anhaltender Regen ist zurzeit nicht abzusehen“, sagt der Meteorologe.

Doch der wäre dringend nötig, das Risiko für Waldbrände ist erheblich gestiegen. Das Umweltministerium in Wiesbaden hatte Mitte Juli Alarmstufe A für die Forstverwaltung ausgerufen: „Die Aussicht auf ein Anhalten der Wetterlage ohne ergiebige, landesweite Niederschläge macht diesen vorsorgenden Schritt erforderlich“, lautete die Begründung. Erst im Juni ereignete sich in Stockstadt am Main der größte Waldbrand seit Jahren in der Region. Drei Fußballfelder an Waldfläche fielen den Flammen zum Opfer.

Auch das Forstamt Lampertheim ruft Waldbesucher dazu auf, erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit walten zu lassen. Außerhalb ausgewiesener Grillstellen darf kein Feuer entfacht werden. „Im Wald ist das Rauchen grundsätzlich nicht gestattet. Waldbrandgefahr geht auch von entlang der Straßen achtlos aus dem Fenster geworfenen Zigarettenkippen aus“, heißt es dazu vom Land Hessen.

Dennoch hat es vor wenigen Tagen zwei Mal im Lampertheimer Wald gebrannt, wie Werner Kluge vom Forstamt berichtet. „Es handelte sich dabei um lokal begrenzte Flächen. Die Feuerwehr konnte rasch löschen.“ Das zeigt: Auch wenn Mitarbeiter des Forstamts bei ihren Touren durch den Wald verstärkt darauf achten, dass Menschen nicht fahrlässig einen Brand verursachen, kann sich die Lage schnell ändern.

Und die Ursache für die Waldbrände? „Unbekannt“, sagt Kluge. „Es ist klar, wir dürfen in unserer Aufmerksamkeit nicht nachlassen“, fügt er hinzu. Neben der Gefahr durch weggeworfene Zigarettenkippen oder unachtsam geschürtes Feuer, macht die Trockenheit den Bäumen selbst zu schaffen.

Gestresster Wald

So haben die zurückliegenden Dürrejahre dem etwa 10 000 Hektar großen Wald bei Lampertheim stark zugesetzt. Um den Bestand des südhessischen Staatsforsts zu erhalten, werden in diesem Jahr 130 000 Bäumchen gepflanzt. Der größte Teil dieser Pflanzen wurde bereits im Frühjahr in den Waldboden gesetzt.

Dass die jungen Bäume an der Trockenheit leiden, will Werner Kluge vom Forstamt nicht ausschließen. Zwar hätten die Fachleute dafür gesorgt, dass viele der Bäumchen so gepflanzt werden, dass sie mit Wasserknappheit auskommen. Dazu seien sie teilweise in kleinen Gräben gepflanzt worden, in denen sich der Morgentau sammeln kann. Aber wie viele junge Bäume die aktuelle Dürre überstehen werden, ist noch unklar.

Auch im Umland Lampertheims und seiner Stadtteile macht sich die Trockenheit bemerkbar. So ist etwa das Wasser am Welschen Loch im Naturschutzgebiet Biedensand zurzeit und wie bereits in früheren Jahren äußerst knapp. Dieses Problem betreffe auch andere Auengewässer, heißt es von der Stadt. Da sie vom Rheinwasser abhängig sind, wirkt sich dessen niedriger Wasserstand auf ihren Zustand aus. Denn darunter leiden auch die Biotope rund um die Auengewässer in Lampertheim. „Die Wiesen in den städtischen Parks werden sich wieder erholen“, davon ist Sabine Vilgis von der Stadt überzeugt. „Aber was die Trockenheit im Umland anrichtet, ist momentan kaum abzuschätzen.“