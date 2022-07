Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stadtparlament Lampertheim agiert bei Gaskrise „aufmerksam, aber auch besonnen“

Wie will die Stadt Lampertheim in der aktuellen Krise Gas und Energie einsparen? Dieser Frage stellte sich Bürgermeister Gottfried Störmer in der jüngsten Sitzung der Stadtverofnetenversammlung.