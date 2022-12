Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heiligabend Lampenfieber vor dem Krippenspiel im Lampertheimer Dom

Seit Wochen üben die Mädchen und Jungen des Kindertags der evangelischen Lukasgemeinde in Lampertheim. An Heiligabend um 15 Uhr ist es so weit: Sie zeigen ihr Krippenspiel in der Domkirche.